Як виглядає кемпер на базі Ford Transit Connect: фото, відео

Найбільша зручність компактних фургонів – у простоті їх переобладнання. Невеликий вантажний простір забезпечує чудову функціональність, а вартість робіт, як і, до слова, вартість авто – є досить низькою.

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Цей Ford Transit Connect 2010 року випуску є вдалим прикладом бюджетного й водночас комфортабельного кемпера. Як розповідає Autoevolution, а перший погляд, він виглядає як звичайний пасажирський фургон, проте всередині є безліч унікальних особливостей.

Його власник, Остін – бігун, який бере участь у різних змаганнях й використовує цей автомобіль, щоб їздити на перегони та тренуватися в різних місцях. Через це, його дім на колесах обладнаний різними зручностями, зокрема, вентиляція, великий диван, та шафу.

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Інтер'єр має відкрите планування, а водійське місце не відокремлене від житлового простору. Натомість Остін встановив велику штору для більшої конфіденційності та трохи кращої ізоляції. Він також встановив відсік для речей з крихітною стільницею між водійським і пасажирським сидіннями.

На протилежному боці можна знайти кухню, де зібрано найнеобхідніше. Вона має невелику раковину, стільницю з сосни та шафу під нею, в якій розміщена проста система водопроводу. Ба більше, для приготування їжі Остін використовує портативну піч для кемпінгу.

Що стосується зберігання, є три додаткові шафи з маленькими дверцятами під диваном. Але ось найкрутіша та розумна частина: дверцята збоку від трьох маленьких шафок можна відкинути та підтримати за допомогою мотузки до стелі, щоб вони могли служити столом або стільницею.

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Водопровідна система складається з водяного насоса та двох 22-літрових каністр: одна для прісної води, інша — для технічної. Також є невелика панель керування, вбудована у верхній корпус, що має USB-порти та перемикачі для освітлення та водяного насоса.

Також є обігрівач, що працює на пропані, встановлений з боку кухні. Остін використовує душову насадку, яку можна прикріпити до задніх правих дверей для душу. Унікальною рисою цього авто є прихована вулична лавка, зварена з міцного стального профілю. Вона виконує функцію місця для сидіння на двох осіб, щоб насолоджуватися краєвидами навколо.

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На будівництво авто у власника пішло близько року. Однак, Остін працював над ним лише на вихідних, тому, напевно, щось подібне можна зробити набагато швидше, якщо приділити цьому більше часу. Як зазначив автор проєкту, ціна переобладнання – всього 2000 доларів.