Volkswagen оновить свій найменший європейський кросовер

Volkswagen Taigo, що продається в Південній та Центральній Америці під назвою Nivus, фактично, є типовим представником компактних кросоверів B-сегменту, тому схожий на хетчбек з підвищеним кліренсом. Однак, на фоні конкурентів, таких як, наприклад, Ford Puma, він виглядає досить похмуро.

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Як зазначає Carscoops, нові шпигунські знімки свідчать про те, що Volkswagen готується до дебюту рестайлінгової версії моделі. На фотографіях помітно, що тестовий прототип не матиме останньої мови дизайну бренду, що дебютувала з новим Tiguan.

Кросовер, схоже, збереже свою хромовану решітку радіатора. Водночас графіку оптики та ДХВ буде змінено. Ймовірно, ми побачимо її вже після дебюту оновленого Taigo пізніше цього року. Зображень інтер’єру немає, але очікувати кардинальних змін не варто.

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Силові агрегати автівки також не зазнають кардинальних змін. Кросовер доступний з турбомоторами з об’ємами в 1,0 та 1,5 літра, що мають потужність в 95, 110 та 150 кінських сил відповідно й працюють в парі з “механікою” на 5 чи 6 передач, або 7-ступеневою DSG залежно від версії.