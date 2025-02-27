Новий Volkswagen ID.4 в Китаї тепер коштує менше 20 тисяч доларів

Як повідомляє CarNewsChina, тепер електромобіль продається майже на 30% дешевше, ніж його початкова ціна у 2021 році – 193 900 юанів (26 700 доларів). Як відомо, німецький автовиробник має два спільних підприємства SAIC-VW і FAW-VW.

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Більшість моделей виробляються та продаються обома спільними підприємствами, тому, щоб відрізнити їх, спільне підприємство SAIC має X за назвою, а FAW — Crozz. У випадку з ID.4 Crozz зниження ціни відбулось на початку місяця.

Повідомляється, що Volkswagen хоче, щоб його партнери по спільним підприємствам конкурували. Підрозділ SAIC трохи успішніше, ніж підприємство з FAW, через виробництво ID.3, але коли справа доходить до ID.4, минулого року FAW перевершив SAIC.

Базовий ID.4 X Smart вартістю 19 200 доларів має батареєю ємністю 52,8 кВт-год й запас ходу в 425 км за CLTC. Єдиний електромотор на задній осі видає 125 кВт (170 к.с.) й 310 Нм крутного моменту.

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Водночас комплектація Smart Longe Range має більший акумулятор на 80,2 кВт-год й зможе подолати до 601 кілометра. Вона також має один електромотор на задній осі потужністю в 170 кВт (228 к.с.) з таким же крутним моментом. Ціна цього рівня оснащення також знизилась до 24 200 доларів.