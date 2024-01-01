Volkswagen ID.4 подорожчав на 5 тисяч доларів в США

Volkswagen ID.4 не є досить сильним гравцем на ринку електромобілів у США. Минулого року продажі впали з 38 000 екземплярів у 2023 році до 17 000 одиниць минулого року, насамперед через те, що бренд призупинив виробництво та продаж на кілька місяців через дефект дверних ручок.

Читайте також: Власники порівняли свої Tesla Model Y з Європи та битий VW ID.4 з США: відео

Минулого місяця продажі відновилися й тепер Volkswagen оголосив ціни на оновлений ID.4 2025 року для ринку США. Як повідомляє Carscoops, електрокросовер буде доступний виключно у виконанні ID.4 Pro за ціною від 45 095 доларів й це означає, що стартова ціна моделі зросла на $5630.

Проте, компанія також повідомила, що версія початкового рівня з меншим акумулятором на 62 кВт-год надійде у продаж пізніше. VW ID.4 Pro має запас ходу 468 км у моноприводному виконанні й 423 км з повним приводом, тоді як базова модель може подолати лише 331 кілометр на одному заряді.

Вище моделей Pro розміщуються варіанти комплектацій Pro S і AWD Pro S. Ціни на кросовер з заднім приводом починаються від 50 195 доларів, а з повним приводом - від $54 095. Роль флагманської версії в лінійці займає VW ID.4 Pro S Plus. Його ціна починається від 57 295 доларів.

Також цікаво: Volkswagen втретє відкликає ID.4 через проблемні дверні ручки

Цей рівень оснащення заснований на звичайних моделях Pro S, але відрізняється 21-дюймовими колесами, чорним дахом, сріблястими вставками на передньому та задньому бамперах. Список оснащення також включає електропривід дзеркал, підігрів задніх сидінь, аудіосистему Harmon Kardon з 14 динаміками, тризонний клімат-контроль й додаткову камеру, що відображає огляду зверху.