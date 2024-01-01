Volkswagen ID4 подорожал на 5 тысяч долларов в США

Volkswagen ID.4 не является достаточно сильным игроком на рынке электромобилей в США. В прошлом году продажи упали с 38 000 экземпляров в 2023 году до 17 000 единиц в прошлом году, прежде всего из-за того, что бренд приостановил производство и продажи на несколько месяцев из-за дефекта дверных ручек.

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В прошлом месяце продажи возобновились и теперь Volkswagen объявил цены на обновленный ID.4 2025 года для рынка США. Как сообщает Carscoops, электрокроссовер будет доступен исключительно в исполнении ID.4 Pro по цене от 45 095 долларов и это означает, что стартовая цена модели выросла на $5630.

Однако, компания также сообщила, что версия начального уровня с меньшим аккумулятором на 62 кВт-ч поступит в продажу позже. VW ID.4 Pro имеет запас хода 468 км в моноприводном исполнении и 423 км с полным приводом, тогда как базовая модель может преодолеть лишь 331 километр на одном заряде.

Выше моделей Pro размещаются варианты комплектаций Pro S и AWD Pro S. Цены на кроссовер с задним приводом начинаются от 50 195 долларов, а с полным приводом - от $54 095. Роль флагманской версии в линейке занимает VW ID.4 Pro S Plus. Его цена начинается от 57 295 долларов.

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Этот уровень оснащения основан на обычных моделях Pro S, но отличается 21-дюймовыми колесами, черной крышей, серебристыми вставками на переднем и заднем бамперах. Список оснащения также включает электропривод зеркал, подогрев задних сидений, аудиосистему Harmon Kardon с 14 динамиками, трехзонный климат-контроль и дополнительную камеру, отображающую обзор сверху.