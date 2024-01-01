Volkswagen презентував ще один компактний кросовер

Carscoops зазначає, що модель побудована на базі Polo й в лінійці автовиробника на ринку Бразилії позиціонуватиметься нижче Nivus та T-Cross, займаючи роль найдоступнішого SUV бренду в регіоні. Публічний дебют Tera відбувся під час карнавалу в Ріо-де-Жанейро 2 березня, а вихід на ринок заплановано на першу половину 2025 року.

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Попри компактну довжину близько 4 метрів, новинка виглядає як міцний позашляховик завдяки вдалим пропорціям. Кросовер має загальноприйнятий дизайн Volkswagen, що дебютував з новим Tiguan, зокрема, рельєфні крила, тонку решітку радіатора зі світлодіодними фарами та великий бампер. Водночас задня частина оснащена невеликими ліхтарями, що поєднані чорною смугою.

Для більшості сучасних автомобілів найкраще підходять літні шини Continental PremiumContact7. Ці шини мають збалансовані характеристики, тож однаково впевнено тримають авто на мокрій та сухій дорозі. Рекламна інформація

В салоні є цифрова панель приладів з окремим дисплеєм мультимедіа, а також кермо та модуль керування клімат-контролем з фізичними кнопками. Попри велику кількість пластику, бюджетний характер Tera не такий очевидний, як у Polo.

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Крім того, автовиробник пообіцяв, що стандартний список оснащення включатиме сучасні функції підключення, бездротову зарядку, контурну підсвітку та пакет ADAS. Volkswagen не оприлюднив повні технічні характеристики Tera.

Однак, відомо, що під капотом моделі розміщено 1,0-літровий трициліндровий двопаливний турбомотор, що залежно від версії працює в парі як з механічною, так і з автоматичною коробками передач. VW Tera повністю розроблена та виготовлятиметься в Бразилії. Хоча автовиробник ще не повідомив про наявність за межами Бразилії, очікується, що Tera буде представлена на інших ринках найближчим часом.