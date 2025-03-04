Обновленный Volkswagen ID3 дебютировал в Китае: какая цена

Как отмечает CarNewsChina, ранее VW ID.3 был доступен исключительно с тройной батареей NMC. Теперь компания презентовала обновленную модель, имеющую LFP-батарею производства CATL. Она имеет емкость 53,6 кВт-ч и обеспечивает запас хода в 451 км по циклу CLTC.

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Аккумулятор можно зарядить с 30 до 80 процентов за 48 минут. В то же время электромотор на задней оси остался неизменным и имеет мощность в 125 кВт (170 л.с.) и 310 нм крутящего момента. Дизайн модели 2025 года существенно не изменился. Колеса имеют тот же дизайн, что и в предыдущей версии, и предлагают варианты 18″ и 20″.

Передняя стойка теперь частично окрашена в черный цвет. Volkswagen добавил два новых цвета: бежевый и светло-голубой. В то же время в салоне изменений несколько больше. Центральный экран увеличился с 10 до 12,9 дюйма и лишился физических кнопок, однако цифровая панель приборов осталась неизменной. Центральную консоль изменили, добавив панель с беспроводной зарядкой и двумя подстаканниками.

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К слову, Volkswagen также предлагает текущую аккумуляторную версию ID.3 NMC по той же начальной цене от 16 500 долларов. Аккумулятор немного меньше и имеет емкость в 52,8 кВт-ч. Он обеспечивает почти такой же запас хода в 450 км, но имеет более быструю зарядку (с 30-80% за 42 минуты).