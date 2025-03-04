Оновлений Volkswagen ID.3 дебютував у Китаї: яка ціна

Як зазначає CarNewsChina, раніше VW ID.3 був доступний виключно з потрійною батареєю NMC. Тепер компанія презентувала оновлену модель, що має LFP-батарею виробництва CATL. Вона має ємність 53,6 кВт-год й забезпечує запас ходу в 451 км за циклом CLTC.

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Акумулятор можна зарядити з 30 до 80 відсотків за 48 хвилин. Водночас електромотор на задній осі залишився незмінним й має потужність в 125 кВт (170 к.с.) та 310 нм крутного моменту. Дизайн моделі 2025 року суттєво не змінився. Колеса мають той самий дизайн, що й у попередній версії, і пропонують варіанти 18″ та 20″.

Передня стійка тепер частково пофарбована в чорний колір. Volkswagen додав два нових кольори: бежевий і світло-блакитний. Водночас в салоні змін дещо більшу. Центральний екран збільшився з 10 до 12,9 дюйма й позбувся фізичних кнопок, проте цифрова панель приладів залишилась незмінною. Центральну консоль змінили, додавши панель з бездротовою зарядкою та двома підстаканниками.

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До слова, Volkswagen також пропонує поточну акумуляторну версію ID.3 NMC за тією ж початковою ціною від 16 500 доларів. Акумулятор трохи менший й має ємність в 52,8 кВт-год. Він забезпечує майже такий самий запас ходу в 450 км, але має швидшу зарядку (з 30-80% за 42 хвилини).