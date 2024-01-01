Volkswagen представив бюджетний електромобіль під назвою ID.EVERY1

Як зазначає Volkswagen, новий концептуальний ID.EVERY1 є непрямим нащадком VW Beetle та VW UP!, й забезпечуватиме доступну мобільність для мільйонів людей. Автовиробник очікує, що низька ціна до 20 тисяч євро зробить автівку справжнім “народним автомобілем”.

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Про це також свідчить і назва моделі, яка означає “ID для кожного”. Серійна версія автівки з’явиться вже у 2027 році. Водночас дебют його старшого брата – ID.2all,(назву якого можна перекласти як “ID для всіх”), запланований на 2026 рік. Він буде представником вищого сегменту електромобілів з ціною до 25 тисяч євро.

Обидві моделі є частиною нового сімейства електричних міських автомобілів із переднім приводом й засновані на платформі MEB Entry. Після виходи цих двох автівок на ринки, європейська лінійка бренду Volkswagen налічуватиме найрізноманітніші моделі різних сегментів з різними типами силових установок.

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Дизайн нового ID.EVERY1 можна охарактеризувати як чіткий та безпомилковий. Він не має складних ліній та відрізняється загальною простотою, зокрема однаковою графікою фар та ліхтарів. Водночас інтер’єр новинки виглядає досить не бюджетно. Головну увагу привертає великий центральний дисплей та тонка цифрова панель приладів.

Volkswagen каже, що серійна версія моделі стане першою у всій VW Group, що матиме принципово нове програмне забезпечення, яке підтримуватиме нові функції протягом усього життєвого циклу автівки. Також автовиробник зазначив, що навіть після придбання нового автомобіля маленький Фольксваген все ще можна індивідуально адаптувати до потреб клієнта.

Концептуальний автомобіль розвиває максимальну швидкість в 130 км/год й має електромотор потужністю 70 кВт (95 к.с.). Запас ходу моделі становитиме не менше 250 кілометрів. Volkswagen ID. EVERY1 має довжину в 3880 міліметрів.

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Це означає, що він більший за VW UP! З довжиною в 3600 мм, але менший за свого брата ID. 2all (4050 мм) та поточний Polo (4074 мм). Всередині компактного міського електромобіля можуть розміститись до 4 осіб, а об’єм багажника становить 305 літрів.