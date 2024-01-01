Новый Audi A6 e-tron оказался значительно дешевле BMW и Mercedes-Benz

Как сообщает Carscoops, новинка от Audi будет доступна в США исключительно в версии седан. Базовой моделью является версия Audi A6 Sportback e-tron Premium, стоимостью 65 900 долларов. Базовая модель также доступна в вариантах Premium Plus ($69 800) и Prestige ($72 200).

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Обновления, которые имеют модели Premium Plus и Prestige, включают светодиодные фары с цифровыми дневными ходовыми огнями и контурную подсветку салона. Prestige также добавляет восемь различных световых подписей и адаптивную пневматическую подвеску.

Модель начального уровня имеет батарею емкостью 100 кВт-ч и электромотор на 375 лошадиных сил. Для сравнения, самым дешевым BMW i5 в США является модель eDrive40, мощностью 335 л.с. и ценой от 67 100 долларов. Mercedes-Benz EQE значительно дороже и имеет ценник от $74 900 за седан EQE 350+ с мощностью всего 288 “лошадок”.

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Линейка A6 Sportback e-tron также включает стандартную модель Quattro. Она отличается наличием еще одного электромотора и общей мощностью установки в 456 л.с. Стоимость такого авто начинаются от 67 900 долларов за комплектацию Premium, 71 800 долларов за Premium Plus и 74 200 долларов за Prestige.

Ближайшим аналогом является BMW i5 xDrive40, но он имеет лишь 389 л.с. и стартует от 70 100 долларов. Цены на EQE 500 4Matic мощностью 402 л.с. начинаются от 85 900 долларов. Напоследок, флагманской версией в линейке Audi является S6 Sportback e-tron.

Он отличается мощностью в 543 лошадиных силы и доступен от 78 700 долларов США за Premium, 82 200 долларов США за Premium Plus и 84 600 долларов США за Prestige. Все версии S6 оснащены спортивной адаптивной пневматической подвеской, а модели Prestige оснащены цифровыми задними фонарями OLED, которых нет в других моделях.

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Базовый A6 Sportback e-tron имеет запас хода в 631 км, тогда как версия Quattro с дополнительными характеристиками предлагает диапазон в 607 километров запаса хода. Заявленный запас хода S6 Sportback e-tron составляет 521 км. Батарея авто поддерживает заряд мощностью до 270 кВт, что означает, что аккумулятор можно пополнить на 10-80% за 21 минуту.