Новий Audi A6 e-tron виявився значно дешевшим за BMW та Mercedes-Benz

Як повідомляє Carscoops, новинка від Audi буде доступна в США виключно у версії седан. Базовою моделлю є версія Audi A6 Sportback e-tron Premium, вартістю 65 900 доларів. Базова модель також доступна у варіантах Premium Plus ($69 800) і Prestige ($72 200).

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Оновлення, які мають моделі Premium Plus і Prestige, включають світлодіодні фари з цифровими денними ходовими вогнями й контурну підсвітку салону. Prestige також додає вісім різних світлових підписів і адаптивну пневматичну підвіску.

Модель початкового рівня має батарею ємністю 100 кВт-год й електромотор на 375 кінських сил. Для порівняння, найдешевшим BMW i5 у США є модель eDrive40, потужністю 335 к.с. й ціною від 67 100 доларів. Mercedes-Benz EQE значно дорожчий й має цінник від $74 900 за седан EQE 350+ із потужністю лише 288 “конячок”.

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Лінійка A6 Sportback e-tron також включає стандартну модель Quattro. Вона відрізняється наявністю ще одного електромотора й загальною потужністю установки в 456 к.с. Вартість такого авто починаються від 67 900 доларів за комплектацію Premium, 71 800 доларів за Premium Plus і 74 200 доларів за Prestige.

Найближчим аналогом є BMW i5 xDrive40, але він має лише 389 к.с. і стартує від 70 100 доларів. Ціни на EQE 500 4Matic потужністю 402 к.с. починаються від 85 900 доларів. Наостанок, флагманською версією в лінійці Audi є S6 Sportback e-tron.

Він відрізняється потужністю в 543 кінських сили й доступний від 78 700 доларів США за Premium, 82 200 доларів США за Premium Plus і 84 600 доларів США за Prestige. Усі версії S6 оснащені спортивною адаптивною пневматичною підвіскою, а моделі Prestige оснащені цифровими задніми ліхтарями OLED, яких немає в інших моделях.

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Базовий A6 Sportback e-tron має запас ходу в 631 км, тоді як версія Quattro з додатковими характеристиками пропонує діапазон в 607 кілометрів запасу ходу. Заявлений запас ходу S6 Sportback e-tron становить 521 км. Батарея авто підтримує заряд потужністю до 270 кВт, що означає, що акумулятор можна поповнити на 10-80% за 21 хвилину.