Audi може відродити R8

Як зазначає Autocar, нова генерація моделі стане побратимом Lamborghini Temerario, відновивши альянс суперкарів Audi з італійським виробником. Це партнерство було створено у 2006 році з випуском оригінального R8 і його брата Gallardo.

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Цей крок дозволив Audi вперше конкурувати на ринку суперкарів. У 2015 році цю співпрацю було відновлено для R8 другого покоління та Huracán. Загалом з 2007 по 2023 рік, у всьому світі було продано 44 418 екземплярів Audi R8. Нові звіти зазначають, що модель третього покоління також буде побудована за принципом співпраці між Audi та Lamborghini.

Lamborghini Temerario

Зокрема, новинка від німецького бренду використовуватиме трансмісію, ключові елементи конструкції, електроніку та шасі Temerario – наступника Huracán, що дебютував торік.

Попри це, як і минулі покоління моделі, нова генерація R8 буде пропонувати вищий комфорт для щоденного використання та, цілком ймовірно, буде доступна у версіях купе та кабріолет. Гібридна трансмісія Temerario з трьома електромоторами та твін-турбо V8 видає 907 кінських сил.

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Це означає, що можливий наступник R8 Performance може мати чотиризначний показник потужності. Також повідомляється, що новий R8 буде законодавцем моди для усієї майбутньої лінійки бренду, оскільки стане першим представником абсолютно нової мови дизайну.

Концепт PB18 E-tron, представлений у 2019 році, був попереднім показом бачення Audi повністю електричного наступника флагманського суперкара. Однак з того часу команда дизайнерів бренду зазнала значних змін: у 2024 році колишній дизайнер Ford, Kia та JLR Массімо Фрасцелла змінив Марка Ліхте на посаді головного креативного директора.

Audi PB18 E-tron Concept

Ймовірно, рішення відродити R8 пов’язане з угодою, досягнутою між правлінням Audi та її материнською компанією Volkswagen Group про те, як бренд може перейти на повністю електричну лінійку.

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Компанія розширить кількість гібридів, оскільки впровадження електромобілів розвивається повільніше, ніж очікувалось. Новий R8 може стати однією з останніх нових моделей Audi з двигуном внутрішнього згорання разом із трирядним позашляховиком Q9, про який давно ходили чутки.