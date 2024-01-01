Audi может возродить R8

Как отмечает Autocar, новая генерация модели станет собратом Lamborghini Temerario, восстановив альянс суперкаров Audi с итальянским производителем. Это партнерство было создано в 2006 году с выпуском оригинального R8 и его брата Gallardo.

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Этот шаг позволил Audi впервые конкурировать на рынке суперкаров. В 2015 году это сотрудничество было возобновлено для R8 второго поколения и Huracán. Всего с 2007 по 2023 год, во всем мире было продано 44 418 экземпляров Audi R8. Новые отчеты отмечают, что модель третьего поколения также будет построена по принципу сотрудничества между Audi и Lamborghini.

Lamborghini Temerario

В частности, новинка от немецкого бренда будет использовать трансмиссию, ключевые элементы конструкции, электронику и шасси Temerario – преемника Huracán, дебютировавшего в прошлом году.

Несмотря на это, как и прошлые поколения модели, новая генерация R8 будет предлагать высокий комфорт для ежедневного использования и, вполне вероятно, будет доступна в версиях купе и кабриолет. Гибридная трансмиссия Temerario с тремя электромоторами и твин-турбо V8 выдает 907 лошадиных сил.

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Это означает, что возможный преемник R8 Performance может иметь четырехзначный показатель мощности. Также сообщается, что новый R8 будет законодателем моды для всей будущей линейки бренда, поскольку станет первым представителем совершенно нового языка дизайна.

Концепт PB18 E-tron, представленный в 2019 году, был предварительным показом видения Audi полностью электрического преемника флагманского суперкара. Однако с тех пор команда дизайнеров бренда претерпела значительные изменения: в 2024 году бывший дизайнер Ford, Kia и JLR Массимо Фрасцелла сменил Марка Лихте на посту главного креативного директора.

Audi PB18 E-tron Concept

Вероятно, решение возродить R8 связано с соглашением, достигнутым между правлением Audi и ее материнской компанией Volkswagen Group о том, как бренд может перейти на полностью электрическую линейку.

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Компания расширит количество гибридов, поскольку внедрение электромобилей развивается медленнее, чем ожидалось. Новый R8 может стать одной из последних новых моделей Audi с двигателем внутреннего сгорания вместе с трехрядным внедорожником Q9, о котором давно ходили слухи.