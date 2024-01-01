Официально представлен Audi A6 Avant: фото, видео

Благодаря решению компании об упрощении названий собственных моделей названий собственных моделей, новый универсал получил привычное название с четным числом. Ранее автомобиль назывался бы A7, поскольку будет предлагаться с гибридными силовыми агрегатами, однако, номенклатура с разделением по типу трансмиссии больше не действует.

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Несмотря на это, покупатели все еще могут получить электрический A6 Avant e-tron, поскольку эта модель дебютировала раньше. В отличие от нее, бензиновый A6 имеет традиционные, а не разделенные фары. В общем, силуэт выглядит довольно стремительным и поэтому новинка может похвастаться коэффициентом лобового сопротивления в 0,25, что является лучшим показателем среди всех моделей Audi с ДВС.

Узнать универсал можно благодаря большим регулируемым воздухозаборникам в передней части, а также двум отдельным выхлопным трубам. Длинная колесная база с вытянутым капотом создают элегантный профиль и ярко дополняют пропорции автомобиля.

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Audi A6 Avant поступит на рынки как мягкий гибрид. Покупатели смогут выбирать дизельный или бензиновый вариант среди четырехцилиндровых двигателей 2,0 TFSI/TDI на 204 л.с.. В то же время флагманская версия получила бензиновый V6 TFSI объемом 3,0 литра, выдающий 367 л.с. и 550 Нм. С шестицилиндровым двигателем A6 разгоняется до первой сотни за 4,7 секунды и способен развивать максимальную скорость в 250 км/ч. Последний показатель ограничен электроникой.

Модель построена на новой платформе Premium Platform Combustion (PPC), которую также использует ее брат A5. Она обеспечивает лучшую управляемость и комфорт. Другие преимущества полное рулевое управление всеми колесами и адаптивную пневматическую подвеску, регулируемую по высоте и силе амортизации.

Интерьер модели имеет дизайн, подобный текущему A5 Avant, но отличается большим количеством премиальных опций. Внимание водителя будет привлекать 11,9-дюймовая цифровая панель приборов, 14,5-дюймовый дисплей мультимедиа и 10,9-дюймовый экран пассажира. Компания также говорит, что A6 Avant имеет на 30% больше дополнительной звукоизоляции и инженерам удалось достичь этого без увеличения веса. Главной новинкой является панорамное стекло, превращающееся из прозрачного в непрозрачное.

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Водитель сможет изменить его состояние простым нажатием кнопки. Крыша имеет девять сегментов, которые образуют различные чередующиеся узоры. Audi называет эту функцию “цифровым занавесом”. Напоследок, объем багажника авто составляет до 503 литров в зависимости от версии. Audi говорит, что прием заказов на новый A6 Avant начнется в марте. Стоимость модели начинается с 58 000 евро.