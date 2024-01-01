Audi опять изменяет названия своих моделей

В соответствии с первоначальным планом руководства Audi, автомобилям с ДВС, включая гибриды и PHEV, были присвоены номера 1, 3, 5 и 7, тогда как индексы 2, 4, 6 и 8 принадлежали электромобилям. Это решение ожидаемо привело к существенным изменениям в наименовании бестселлеров Audi. Например, A4 сменила название на A5. Аналогичная замена произошла и с другими моделями.

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Теперь Audi сообщила, что предыдущее разграничение между электромобилями и моделями с двигателями внутреннего сгорания больше не действует.

“Это решение является результатом интенсивных обсуждений, а также соответствует пожеланиям наших клиентов, а также отзывам наших международных дилеров”, — сказал Марко Шуберт, член правления по продажам и маркетингу AUDI AG.



“Наша номенклатура теперь предоставляет всем клиентам во всем мире интуитивно понятную ориентацию в нашем портфолио. Мы выбираем названия наших моделей таким образом, чтобы с первого взгляда было видно размер и расположение”, — добавил он.

Audi Q5 Sportback

В дальнейшем принцип маркировки модельного ряда будет более привычным. Название автомобиля будет состоять из одной или нескольких букв и цифр. В частности, буквы A и Q будут обозначать модели с низким и высоким клиренсом соответственно, тогда как числа от одного от восьми будут означать размер независимо от трансмиссии.

То есть, теперь электромобили будут иметь такие же названия, как и модели с ДВС, однако получат уже привычную приставку “e-tron”. В то же время бензиновые авто будут отличаться отметкой “TFSI”, а дизельные – “TDI”.

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Автопроизводитель сообщил, что первой новой моделью с унифицированной номенклатурой станет Audi A6, (которая предварительно должна была бы называться A7), что дебютирует 4 марта. Однако, никаких изменений названий уже существующих электрических и традиционных моделей не планируется.