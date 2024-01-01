Audi закрывает свой завод электромобилей в Брюсселе

Альтернативы закрытию этого современного предприятия не найдено. Попытки продать мощное подразделение VW успехом не увенчались. Об этом на днях сообщил Reuters.

Брюссельский автомобильный завод Audi в столице Бельгии производит электромобили Audi Q8 e-tron и Audi Q8 Sportback e-tron. Ранее там выпускали модель Audi e-tron, ставшую первым серийным автомобилем четырех колец на электричестве. Кроме того, в 2018 году завод в Брюсселе стал первым в мире заводом с нейтральным выбросом углерода в сегменте автомобилей премиум-класса.

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Решение о прекращении производства в Audi Brussels до 28 февраля 2025 года уже окончательное. Об этом заявил представитель Audi Питер Д'хур после того, как компания сообщила, что альтернативы закрытию бельгийского завода не найдено.

Компания, борющаяся с различными проблемами, пыталась продать брюссельский завод, но, несмотря на многочисленные разговоры с заинтересованными сторонами, ни один из них не был завершен в обязательной форме.

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"Решение закрыть фабрику в Брюсселе является болезненным. Лично это было самое трудное решение, которое мне когда-либо приходилось принимать в моей профессиональной карьере", — цитирует Reuters слова члена правления Audi AG и руководителя производства Герда Уокера.

Закрытие завода обернется потерей рабочих мест для примерно 3000 сотрудников. Выходное пособие будет зависеть от стажа работы и занимаемой должности. Трудоустроенные 17 лет и более получат до 190 тыс. евро, а отработавшие на предприятии 30 лет и более – до 400 тыс. евро.

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Напомним, заводу в Брюсселе более 70 лет. Первый автомобиль сошел с конвейера 7 апреля 1949 года. С 1970 года до того, как в 2007 году завод был передан AUDI AG, завод принадлежал Volkswagen AG, и производились различные модели Volkswagen Group.

Фото: Ауди Брюссель