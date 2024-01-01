Audi закриває свій завод електромобілів у Брюсселі

Альтернативи закриттю цього сучасного підприємства не знайдено. Намагання продати потужний підрозділ VW успіхом не увінчалися. Про це днями повідомив Reuters.

Брюссельський автомобільний завод Audi у столиці Бельгії виробляє електромобілі Audi Q8 e-tron і Audi Q8 Sportback e-tron. Раніше там випускали модель Audi e-tron, що стала першим серійним автомобілем чотирьох кілець на електриці. Крім того, у 2018 році завод у Брюсселі став першим у світі заводом із нейтральним викидом вуглецю в сегменті автомобілів преміумкласу.

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Рішення про припинення виробництва в Audi Brussels до 28 лютого 2025 року вже остаточне. Про це заявив речник Audi Пітер Д'хур після того, як компанія заявила, що альтернативи закриттю бельгійського заводу не знайдено.

Компанія, що бореться з різними проблемами, намагалася продати брюссельський завод, але, попри численні розмови із зацікавленими сторонами, жодна з них не була завершена угодою.

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"Рішення закрити фабрику в Брюсселі є болючим. Особисто це було найважче рішення, яке мені коли-небудь доводилося приймати в моїй професійній кар’єрі", – цитує Reuters слова члена правління Audi AG і керівника виробництва Герда Вокера.

Закриття заводу обернеться втратою робочих місць для приблизно 3000 працівників. Вихідна допомога залежатиме від стажу роботи та займаної посади. Працевлаштовані 17 років і більше отримають до 190 тис. євро, а хто відпрацював на підприємстві 30 років і більше – до 400 тис. євро.

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Нагадаємо, заводу в Брюсселі понад 70 років. Перший автомобіль зійшов з конвеєра 7 квітня 1949 року. З 1970 року до того, як у 2007 році завод був переданий AUDI AG, завод належав Volkswagen AG, і вироблялися різні моделі Volkswagen Group.

Фото: Ауді Брюссель