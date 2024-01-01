Що відомо про нову лінійку Audi Q7: подробиці

Попри те, що Q7 дебютував 19 років тому, модель мала лише два покоління з багатьма рестайлінгами. Тепер стало відомо, що компанія готує наступника популярного авто. Як передає Carscoops, кросовер повинен дебютувати у 2026 або 2027 році.

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Шпигунські знімки свідчать про те, що варіанти Q7 та SQ7 матимуть подібний дизайн, проте останній, очевидно, матиме більше спортивних акцентів й відрізнятиметься сітчастою решіткою радіатора та агресивнішим переднім бампером із трьома окремими повітрозабірниками.

Зміни є й позаду, оскільки автівка має вихлопна система з чотирма вихлопними трубами та модифікований бампер із вбудованим дифузором. Водночас на стандартному Q7 встановлюють дві овальні труби.

Хоча між ними є помітні відмінності, обидва варіанти кросовера мають розділені блоки освітлення та тонкі задні ліхтарі, з’єднані світловою смугою на всю ширину кузова. Також помітні “цифрові” дверні ручки, схожі на Ford Mustang Mach-E, що інтегровані у віконну рамку.

Моделі базуватимуться на архітектурі Premium Platform Combustion (PPC) й пропонуватимуться з лінійкою оновлених двигунів. Про них мало що відомо, але Q7, ймовірно, буде доступний з гібридним 3,0-літровим TFSI V6, що видаватиме 367 к.с. й 550 Нм крутного моменту.

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Про SQ7 відомо менше, але поточна модель має 4,0-літровий V8 з подвійним турбонаддувом, який видає 507 “коней” й 769 Нм крутного моменту, що дозволяє кросоверу вартістю 90 800 доларів розганятися від 0 до 100 км/год всього за 4 секунди та досягати обмеженої максимальної швидкості у 250 км/год.