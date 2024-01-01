Что известно о новой линейке Audi Q7: подробности

Несмотря на то, что Q7 дебютировал 19 лет назад, модель имела только два поколения со многими рестайлингами. Теперь стало известно, что компания готовит преемника популярного авто. Как передает Carscoops, кроссовер должен дебютировать в 2026 или 2027 году.

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Шпионские снимки свидетельствуют о том, что варианты Q7 и SQ7 будут иметь подобный дизайн, однако последний, очевидно, будет иметь больше спортивных акцентов и отличаться сетчатой решеткой радиатора и агрессивным передним бампером с тремя отдельными воздухозаборниками.

Изменения есть и сзади, поскольку автомобиль имеет выхлопная система с четырьмя выхлопными трубами и модифицированный бампер со встроенным диффузором. В то же время на стандартном Q7 устанавливают две овальные трубы.

Хотя между ними есть заметные различия, оба варианта кроссовера имеют разделенные блоки освещения и тонкие задние фонари, соединены световой полосой на всю ширину кузова. Также заметны “цифровые” дверные ручки, похожие на Ford Mustang Mach-E, интегрированные в оконную рамку.

Модели будут базироваться на архитектуре Premium Platform Combustion (PPC) и предлагаться с линейкой обновленных двигателей. О них мало что известно, но Q7, вероятно, будет доступен с гибридным 3,0-литровым TFSI V6, выдающим 367 л.с. и 550 Нм крутящего момента.

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О SQ7 известно меньше, но текущая модель имеет 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом, который выдает 507 “лошадей” и 769 Нм крутящего момента, что позволяет кроссоверу стоимостью 90 800 долларов разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 4 секунды и достигать ограниченной максимальной скорости в 250 км/ч.