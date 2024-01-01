Audi презентовала линейку Q5 Sportback: что поменялось

Вариант Sportback отличается от стандартного Q5 более спортивным стилем благодаря покатой линии крыши. Несмотря на это, в практичности кроссовер не потерял, ведь имеет багажник объемом в 515 литров или до 470 литров в исполнении SQ5 Sportback. Когда задний ряд сложен полезное пространство увеличивается с до 1415 литров и 1388 литров соответственно.

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Узнать новинку можно по спортивным бамперам, воздухозаборникам и диффузору, которые подчеркнуты матовыми антрацитовыми и матовыми серебристыми акцентами. В то же время вариант SQ5 Sportback отличается четырьмя круглыми выхлопными трубами, тогда как обычный Q5 Sportback имеет две трапециевидных трубы.

Салон почти полностью идентичен с Q5 и A5 и имеет 11,9-дюймовую цифровую панель приборов, 14,5-дюймовую информационно-развлекательную систему и дополнительный 10,9-дюймовый дисплей для пассажиров. Согласно современным тенденциям, Audi использовала экологически чистые материалы для обивки, такие как микрофибра Cascade и Dinamica, которые "преимущественно" изготовлены из переработанного полиэстера.

Линейка Sportback предлагается исключительно с мягкими гибридными бензиновыми и дизельными силовыми агрегатами, хотя впоследствии компания представит новые варианты силовых агрегатов, включая PHEV-версию моделей. Модель начального уровня предлагается с 2,0-литровым двигателями TFSI и TDI мощностью 204 лошадиные силы, выдающие 340 и 400 Нм соответственно.

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В то же время SQ5 Sportback доступен исключительно с 3,0-литровым бензиновым V6 TFSI с мягким гибридом и турбонаддувом, выдающим 367 л.с. и 550 Нм крутящего момента. В Германии Q5 Sportback стоит от 54 800 евро, а SQ5 Sportback – от 85 400 евро. Прием заказов откроют в декабре.