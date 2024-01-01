Что известно о будущем Audi RS5

Как сообщает Carscoops, новинка дебютирует в 2025 году и будет доступна в исполнениях седана и Avant, однако, последняя модель не будет представлена на рынке США. Недавно в сети появилась серия шпионских фото, которая раскрывает фактурный вид закамуфлированного прототипа.

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Соперник BMW M3 и Mercedes-AMG C63 из Ингольштадта будет иметь широкую переднюю часть с большой черной монотонной решеткой радиатора с новым ромбовидным внутренним рисунком. По обеим сторонам есть большие вентиляционные отверстия на массивных колесных арках.

Элементы профиля скрыты сплошным камуфляжем, однако седан отличается изящной линией крыши, и спойлером сзади. Сзади виднеются две массивные выхлопные трубы. Интересно, что они не расположены на дальних краях бампера, как на других моделях RS.

Вместо этого они расположены ближе к центру. Фотографий интерьера нет, однако, как ожидается, новинка будет иметь подобный Audi A5 салон, с более спортивными элементами, такими как фирменный руль с плоским низом и ковшеобразные сиденья.

Как известно, новый RS5 основан на архитектуре Premium Platform Combustion (PPC), которая, фактически, является эволюцией предыдущего шасси A4. Однако, будущая новинка будет отличаться уникальными настройками от специалистов Audi Sport. К тому же новинка будет отличаться уникальным силовым агрегатом.

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Плигн-гибридная установка модели будет состоять из 2,9-литрового V6 с двойным турбонаддувом с электромотором. Вполне возможно, что RS5 будет иметь систему подобную Bentley Flying Spur Hybrid с электромотором, размещенным в трансмиссии.