Що відомо про майбутній Audi RS5

Як повідомляє Carscoops, новинка дебютує у 2025 році й буде доступна у виконаннях седана та Avant, проте, остання модель не буде представлена на ринку США. Нещодавно в мережі з’явилась серія шпигунських фото, яка розкриває фактурний вигляд закамуфльованого прототипа.

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Суперник BMW M3 і Mercedes-AMG C63 з Інгольштадта матиме широку передню частину з великою чорною монотонною решіткою радіатора з новим ромбоподібним внутрішнім малюнком. З обох боків є великі вентиляційні отвори на масивних колісних арках.

Елементи профілю приховані суцільним камуфляжем, проте седан відрізняється витонченою лінією даху, та спойлер позаду. Позаду видніються дві масивні вихлопні труби. Цікаво, що вони не розташовані на дальніх краях бампера, як на інших моделях RS.

Замість цього вони розташовані ближче до центру. Фотографій інтер’єру немає, проте, як очікується, новинка матиме подібний до Audi A5 салон, з більш спортивними елементами, такими як фірмове кермо з плоским низом і ківшеподібні сидіння.

Як відомо, новий RS5 засновано на архітектурі Premium Platform Combustion (PPC), яка, фактично, є еволюцією попереднього шасі A4. Однак, майбутня новинка відрізнятиметься унікальними налаштуваннями від спеціалістів Audi Sport. До того ж новинка відрізнятиметься унікальним силовим агрегатом.

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Плігн-гібридна установка моделі складатиметься з 2,9-літрового V6 з подвійним турбонаддувом з електромотором. Цілком можливо, що RS5 матиме систему подібну до Bentley Flying Spur Hybrid з електромотором, розміщеним в трансмісії.