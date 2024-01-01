Audi презентувала лінійку Q5 Sportback: що змінилось

Варіант Sportback відрізняється від стандартного Q5 більш спортивним стилем завдяки похилій лінії даху. Попри це, в практичності кросовер не втратив, адже має багажник об’ємом в 515 літрів або до 470 літрів у виконанні SQ5 Sportback. Коли задній ряд складено, корисний простір збільшується з до 1415 літрів й 1388 літрів відповідно.

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Впізнати новинку можна за спортивними бамперами, повітрозабірниками й дифузором, які підкреслені матовими антрацитовими й матовими сріблястими акцентами. Водночас варіант SQ5 Sportback відрізняється чотирма круглими вихлопними трубами, тоді як звичайний Q5 Sportback має дві трапецієподібних труби.

Салон майже повністю ідентичний з Q5 та A5 й має 11,9-дюймову цифрову панель приладів, 14,5-дюймову інформаційно-розважальну систему та додатковий 10,9-дюймовий дисплей для пасажирів. Згідно з сучасними тенденціями, Audi використала екологічно чисті матеріали для оббивки, такі як мікрофібра Cascade і Dinamica, які «переважно» виготовлені з переробленого поліестеру.

Лінійка Sportback пропонується виключно з м’якими гібридними бензиновими та дизельними силовими агрегатами, хоча згодом компанія представить нові варіанти силових агрегатів, включаючи PHEV-версію моделей. Модель початкового рівня пропонується з 2,0-літровим двигунами TFSI та TDI потужністю 204 кінські сили, що видають 340 й 400 Нм відповідно.

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Водночас SQ5 Sportback доступний виключно з 3,0-літровим бензиновим V6 TFSI з м’яким гібридом й турбонаддувом, що видає 367 к.с. й 550 Нм крутного моменту. У Німеччині Q5 Sportback коштує від 54 800 євро, а SQ5 Sportback – від 85 400 євро. Приймання замовлень відкриють в грудні.