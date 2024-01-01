Audi знову змінює назви своїх моделей

Відповідно до початкового плану керівництва Audi, автівкам з ДВЗ, включно з гібридами й PHEV, було присвоєно номери 1, 3, 5 та 7, тоді як індекси 2, 4, 6 і 8 належали електромобілям.

Це рішення очікувано призвело до істотних змін у найменуванні бестселерів Audi. Наприклад, A4 змінила назву на A5. Аналогічна заміна відбулась й з іншими моделями.

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Тепер Audi повідомила, що попереднє розмежування між електромобілями та моделями з двигунами внутрішнього згоряння більше не діє.

“Це рішення є результатом інтенсивних обговорень, а також відповідає побажанням наших клієнтів, а також відгукам наших міжнародних дилерів”, — сказав Марко Шуберт, член правління з продажу та маркетингу AUDI AG.



“Наша номенклатура тепер надає всім клієнтам у всьому світі інтуїтивно зрозумілу орієнтацію в нашому портфоліо. Ми обираємо назви наших моделей таким чином, щоб з першого погляду було видно розмір і розташування”, – додав він.

Audi Q5 Sportback

Надалі принцип маркування модельного ряду буде більш звичним. Назва автомобіля складатиметься з однієї або кількох букв і цифр. Зокрема, літери A та Q позначатимуть моделі з низьким та високим кліренсом відповідно, тоді як числа від одного від восьми означатимуть розмір незалежно від трансмісії.

Тобто, тепер електромобілі матимуть такі ж назви, як і моделі з ДВЗ, проте отримають вже звичну приставку “e-tron”. Водночас бензинові авто відрізнятимуться позначкою “TFSI”, а дизельні – “TDI”.

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Автовиробник повідомив, що першою новою моделлю з уніфікованою номенклатурою стане Audi A6, (яка попередньо мала б називатись A7), що дебютує 4 березня. Проте, жодних змін назв вже існуючих електричних та традиційних моделей не планується.