Audi розробила м'який гібрид "за побажаннями споживачів"

З новими серіями A5 і Q5, побудованими на платформі Premium Platform Combustion (PPC), Audi випустила свої перші двигуни внутрішнього згоряння з новою технологією MHEV plus. Технологія працює завдяки генератору трансмісії (PTG), ремінного стартера генератора (BAS) і літій-залізо-фосфатною батареєю.

48-вольтова м’яка гібридна система підтримує роботу двигуна внутрішнього згоряння, зменшує викиди вуглецю та одночасно підвищує продуктивність і маневреність. PTG, який можна повністю з’єднати або від’єднати, має інтегровану силову електроніку та електродвигун, який забезпечує частково електричне водіння. Це зменшує споживання та робить водіння ще більш плавним.

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MHEV plus пропонує такі функції, як частково електричне водіння, електричне підсилення та значне підвищення ефективності та комфорту. М’яка гібридна система в нових Audi A5 і Q5 складається з трьох основних компонентів: компактного нового силового генератора (PTG) із вбудованою силовою електронікою та синхронним двигуном (PSM) із постійним збудженням, 48-вольтової батареї та ремінного генератора. стартер (БАС).

Нова технологія MHEV plus забезпечує суто електричні режими роботи, а також може підтримувати двигун внутрішнього згоряння. Таким чином система підвищує продуктивність і маневреність, а також зменшує споживання палива та викиди CO 2 .

Наприклад, у A5 2.0 TDI (150 кВт) можна заощадити до 0,38 л/100 км, а в 3.0 TFSI з двигуном V6 (270 кВт) можлива економія до 0,74 л/100 км (згідно з WLTP).

PTG важить приблизно 21 кілограм і забезпечує максимум 5550 обертів на хвилину на вихідному валу. Залежно від транспортного засобу та варіанту водіння це відповідає швидкості від 130 до 140 км/год.

З мінімальними змінами навколишніх частин і компонентів було створено необхідний простір для інтеграції електродвигуна на виході трансмісії в межах існуючого транспортного тунелю.

Розробка, орієнтована на вимоги замовника

Audi розробила технологію MHEV plus, “орієнтуючись на очікувані вимоги клієнтів”. Звичайні трансмісії, доступні з функцією старт-стоп або помірною гібридизацією першого покоління, покладаються на зупинку двигуна, коли автомобіль стоїть, рух накатом, вільний хід із вимкненим двигуном і рекуперація енергії 12 або 48 вольт.

Нова технологія включає додаткову зручність роботи «Старт-стоп», рух накатом без викидів, рекуперацію енергії, частково електричне водіння, наприклад, для електричного паркування та маневрування, а також підвищену продуктивність завдяки електричній системі.

Це дає змогу керувати транспортним засобом виключно на електриці, залишаючи двигун внутрішнього згоряння вимкненим довше, наприклад, під час повільної їзди містом, або коли рух рухається повільно на дорогах за містом, або під час наближення до наступного міста. Крім того, реакція автомобіля на старт значно покращилася, оскільки PTG забезпечує крутний момент до 230 Нм навіть на низьких швидкостях. Це призводить до помітно кращої чутливості, що означає чітко впізнаваний приріст маневреності, особливо протягом перших кількох метрів під час рушання.

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На швидкостях від 0 до максимум 140 км/год PTG може підтримувати двигун внутрішнього згоряння. Це означає, що MHEV plus пропонує додаткову електричну потужність до 18 кВт, що дозволяє двигуну внутрішнього згоряння працювати максимально ефективно. У цьому діапазоні швидкостей PTG може відновити до 25 кВт енергії за допомогою рекуперативного гальмування незадовго до того, як автомобіль зупиниться. Інтегрована система керування гальмами з можливістю змішування забезпечує гальмування без тиску та оптимальне рекуперативне гальмування, зазвичай без використання фрикційних гальм. Завдяки електричному компресору кондиціонера MHEV plus також забезпечує безперервну роботу системи кондиціонування повітря навіть при вимкненому двигуні внутрішнього згоряння, наприклад, під час очікування на червоне світло.

Літій-іонна батарея, виготовлена ​​на основі фосфату літію і заліза (LFP), має ємність 37 ампер-годин, що відповідає трохи менше 1,7 кВт-год (брутто). Його максимальна потужність розряду становить 24 кВт. Відповідно до вимог до доступності, потужності та крутного моменту акумулятор інтегрований у контур низькотемпературного водяного охолодження, який забезпечує оптимальні умови в діапазоні від 25 до 60 градусів Цельсія. Це вперше, коли Audi використовує батарею LFP для своїх м’яких гібридних систем.

Інтегрована система контролю гальм (iBRS) відіграє важливу роль у рекуперації енергії. У моделях із технологією MHEV plus iBRS забезпечує гальмування без тиску та досягає необхідного уповільнення за допомогою рекуперативного гальмування без використання механічного колісного гальма. Механічні гальма застосовуються лише тоді, коли педаль гальма натискається сильніше. Це не впливає на відчуття гальмування.

Ця технологія не буде пропонуватися на ринку США через різні потреби клієнтів.