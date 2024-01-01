Названо найпопулярніші гібриди листопада в Україні

У листопаді автопарк України поповнили майже 1,8 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV), повідомляє Укравтопром. Це на 5% більше, ніж торік. Частка нових авто в цій кількості становила 66%, проти 59% торік.

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В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається Toyota RAV-4 (194 од.). Другий результат у Audi Q8 (82 од.). Третій за популярністю - Toyota Camry (72 од.)

В реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у Ford Fusion US (47 од.). Також у лідерській трійці: Toyota Prius (38 од.) та Kia Niro (36 од.).