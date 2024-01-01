Названы самые популярные гибриды ноября в Украине

В ноябре автопарк Украины пополнили почти 1,8 тыс. гибридных легковых авто (HEV i PHEV), сообщает Укравтопром. Это на 5% больше, чем в прошлом году. Доля новых авто в этом количестве составила 66%, против 59% в прошлом году.

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В сегменте новых легковых авто лидером рынка гибридов остается Toyota RAV-4 (194 ед.). Второй результат у Audi Q8 (82 ед.). Третий по популярности - Toyota Camry (72 ед.)

В регистрациях импортированных подержанных авто с гибридными силовыми установками первенство у Ford Fusion US (47 ед.). Также в лидерской тройке: Toyota Prius (38 ед.) и Kia Niro (36 ед.).