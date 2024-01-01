Audi разработала мягкий гибрид "по пожеланиям потребителей"

С новыми сериями A5 и Q5, построенными на платформе Premium Platform Combustion (PPC), Audi выпустила свои первые двигатели внутреннего сгорания с новой технологией MHEV plus. Технология работает благодаря генератору трансмиссии (PTG), ременного стартера генератора (BAS) и литий-железо-фосфатной батареи.

48-вольтовая мягкая гибридная система поддерживает работу двигателя внутреннего сгорания, уменьшает выбросы углерода и одновременно повышает производительность и маневренность. PTG, который можно полностью соединить или отсоединить, имеет интегрированную силовую электронику и электродвигатель, обеспечивающий частично электрическое вождение. Это уменьшает потребление и делает вождение еще более плавным.

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MHEV plus предлагает такие функции, как частично электрическое вождение, электрическое усиление и значительное повышение эффективности и комфорта. Мягкая гибридная система в новых Audi A5 и Q5 состоит из трех основных компонентов: компактного нового силового генератора (PTG) со встроенной силовой электроникой и синхронным двигателем (PSM) с постоянным возбуждением, 48-вольтовой батареи и ременного генератора. стартер (БАС).

Новая технология MHEV plus обеспечивает чисто электрические режимы работы, а также может поддерживать двигатель внутреннего сгорания. Таким образом система повышает производительность и маневренность, а также уменьшает потребление топлива и выбросы CO 2 .

Например, в A5 2.0 TDI (150 кВт) можно сэкономить до 0,38 л/100 км, а в 3.0 TFSI с двигателем V6 (270 кВт) возможна экономия до 0,74 л/100 км (согласно WLTP).

PTG весит примерно 21 килограмм и обеспечивает максимум 5550 оборотов в минуту на выходном валу. В зависимости от транспортного средства и варианта вождения это соответствует скорости от 130 до 140 км/ч.

С минимальными изменениями окружающих частей и компонентов было создано необходимое пространство для интеграции электродвигателя на выходе трансмиссии в пределах существующего транспортного тоннеля.

Разработка, ориентирована на требования заказчика

Audi разработала технологию MHEV plus, “ориентируясь на ожидаемые требования клиентов”. Обычные трансмиссии, доступны с функцией старт-стоп или умеренной гибридизацией первого поколения, полагаются на остановку двигателя, когда автомобиль стоит, движение накатом, свободный ход с выключенным двигателем и рекуперация энергии 12 или 48 вольт.

Новая технология включает дополнительное удобство работы "Старт-стоп", движение накатом без выбросов, рекуперацию энергии, частично электрическое вождение, например, для электрической парковки и маневрирования, а также повышенную производительность благодаря электрической системе.

Это позволяет управлять транспортным средством исключительно на электричестве, оставляя двигатель внутреннего сгорания выключенным дольше, например, во время медленной езды по городу, или когда движение движется медленно на дорогах за городом, или при приближении к следующему городу. Кроме того, реакция автомобиля на старт значительно улучшилась, поскольку PTG обеспечивает крутящий момент до 230 Нм даже на низких скоростях. Это приводит к заметно лучшей чувствительности, что означает четко узнаваемый прирост маневренности, особенно в течение первых нескольких метров при трогании.

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На скоростях от 0 до максимум 140 км/ч PTG может поддерживать двигатель внутреннего сгорания. Это означает, что MHEV plus предлагает дополнительную электрическую мощность до 18 кВт, что позволяет двигателю внутреннего сгорания работать максимально эффективно. В этом диапазоне скоростей PTG может восстановить до 25 кВт энергии с помощью рекуперативного торможения незадолго до того, как автомобиль остановится.

Интегрированная система управления тормозами с возможностью смешивания обеспечивает торможение без давления и оптимальное рекуперативное торможение, обычно без использования фрикционных тормозов. Благодаря электрическому компрессору кондиционера MHEV plus также обеспечивает непрерывную работу системы кондиционирования воздуха даже при выключенном двигателе внутреннего сгорания, например, во время ожидания на красный свет.

Литий-ионная батарея, изготовлена на основе фосфата лития и железа (LFP), имеет емкость 37 ампер-часов, что соответствует чуть менее 1,7 кВт-ч (брутто). Его максимальная мощность разряда составляет 24 кВт. В соответствии с требованиями к доступности, мощности и крутящего момента аккумулятор интегрирован в контур низкотемпературного водяного охлаждения, который обеспечивает оптимальные условия в диапазоне от 25 до 60 градусов Цельсия. Это впервые, когда Audi использует батарею LFP для своих мягких гибридных систем.

Интегрированная система контроля тормозов (iBRS) играет важную роль в рекуперации энергии. В моделях с технологией MHEV plus iBRS обеспечивает торможение без давления и достигает необходимого замедления с помощью рекуперативного торможения без использования механического колесного тормоза. Механические тормоза применяются только тогда, когда педаль тормоза нажимается сильнее. Это не влияет на ощущение торможения.

Эта технология не будет предлагаться на рынке США из-за различных потребностей клиентов.