Офіційно представлено Audi A6 Avant: фото, відео

Завдяки рішенню компанії про спрощення назв власних моделей, новий універсал отримав звичну назву з парним числом. Раніше автівка називалась би A7, оскільки пропонуватиметься з гібридними силовими агрегатами, однак, номенклатура з поділом за типом трансмісії більше не діє.

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Попри це, покупці все ще можуть отримати електричний A6 Avant e-tron, оскільки ця модель дебютувала раніше. На відміну від неї, бензиновий A6 має традиційні, а не розділені фари. Загалом, силует виглядає досить стрімким й через це новинка може похизуватись коефіцієнтом лобового опору в 0,25, що є найкращим показником серед усіх моделей Audi з ДВЗ.

Впізнати універсал також можна завдяки великим регульованим повітрозабірникам в передній частині, а також двом окремим вихлопним трубам. Довга колісна база з витягнутим капотом створюють елегантний профіль і яскраво доповнюють пропорції автівки.

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Audi A6 Avant надійде на ринки як м’який гібрид. Покупці зможуть обирати дизельний або бензиновий варіант серед чотирициліндрових двигунів 2,0 TFSI/TDI на 204 к.с.. Водночас флагманська версія отримала бензиновий V6 TFSI об’ємом 3,0 літра, що видає 367 к.с. й 550 Нм. З шестициліндровим двигуном A6 розганяється до першої сотні за 4,7 секунди й здатен розвивати максимальну швидкість у 250 км/год. Останній показник обмежений електронікою.

Модель побудована на новій платформі Premium Platform Combustion (PPC), яку також використовує її брат A5. Вона забезпечує кращу керованість та комфорт. Інші переваги повне рульове управління усіма колесами та адаптивну пневматичну підвіску, що регулюється за висотою та силою амортизації.

Інтер’єр моделі має дизайн, подібний до поточного A5 Avant, але відрізняється більшою кількістю преміальних опцій. Увагу водія привертатиме 11,9-дюймова цифрова панель приладів, 14,5-дюймовий дисплей мультимедіа та 10,9-дюймовий екран пасажира. Компанія також каже, що A6 Avant має на 30% більше додаткової звукоізоляції й інженерам вдалось досягти цього без збільшення ваги. Головною новинкою є панорамне скло, що перетворюється з прозорого на непрозоре.

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Водій зможе змінити його стан прости натисненням кнопки. Дах має дев'ять сегментів, які утворюють різні візерунки, що чергуються. Audi називає цю функцію “цифровою завісою”. Наостанок, об’єм багажника авто становить до 503 літрів залежно від версії. Audi каже, що прийом замовлень на новий A6 Avant почнеться в березні. Вартість моделі починається з 58 000 євро.