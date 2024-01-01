Audi визнала, що якість салону в авто стала гіршою

Як зазначає Motor1, падіння якості інтер’єрів Audi безсумнівно, пов’язано з управлінським хаосом останніх кількох років. Попри це, компанія активно оновлює свій модельний ряд. Минулого року було представлено шість нових моделей: A6 e-tron, Q6 e-tron, A5 sedan, A5 Avant, Q5 SUV і Q5 Sportback.

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Крім того, за кілька тижнів буде представлено важливий A6 Avant з двигунами внутрішнього згоряння. Однак, при детальному розгляді нових автомобіль можна виявити наступну проблему: якість матеріалів, які Audi використовує для своїх матеріалів починає падати.

Фарбований пластик замість металевої панелі на дверях Audi Q5 (Фото: Audi)

Тенденція досить проста – автовиробник використовує преміальні матеріали лише в тій зоні, яку водій чи пасажири торкатимуться, або бачитимуть безпосередньо перед собою. Водночас на дверних панелях і в зоні бардачка з’явився жорсткий пластик й елементи з фарбуванням, що імітують метал, які точно з часом втратять свою естетичну привабливість.

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Це сумна реальність, хоча не так давно в інтер'єрах автомобілів Audi зустрічались справжні металеві або дерев’яні панелі. Повідомляється, що на заході, присвяченому водінню нового Q5, Оскар да Сілва Мартінш, керівник відділу зв’язку з продуктами та технологіями в Audi сказав журналістам наступне: “Ми, звичайно, були кращими з точки зору якості в минулому, але ми досягнемо цього знову”.

Він також додав, що вимоги клієнтів до якості Audi, можливо, були трохи недооцінені й, цілком ймовірно, заощадження були зроблені не там, де потрібно. Крім того, інші офіційні особи Audi висловлювали перспективу покращень у цій сфері найближчим часом.

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На захист Audi слід зазначити, що у конкурентів ситуація не краща. Якість Mercedes-Benz також суттєво знизилась за останні кілька років й представники компанії досі не дали жодної обіцянки покращити її. Водночас BMW мала подібну проблему на початку 2010-х після виходу 3-ї серії в кузові F30, однак, з того часу бренд суттєво підвищив стандарти якості.