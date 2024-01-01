Audi Q4 e-tron отримав нову базову версію: як вона виглядає

Як повідомляє автовиробник, інженери вирішили оснастити модель початкового рівня більшою батареєю ємністю 63 кВт-год. У стандартній версії кросовер в такому виконанні зможе подолати до 412 кілометрів, тоді як варіант Sportback має запас ходу в 423 кілометрів, завдяки кращій аеродинаміці.

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Акумулятор можна зарядити від 10 до 80 відсотків всього за 24 хвилин, оскільки вона підтримує заряд потужністю до 165 кВт. Audi Q4 40 e-tron має єдиний електромотор на задній осі потужністю 204 к.с., що дозволяє моделі досягати першої сотні всього за 8,1 секунди й максимальної сотні всього за 160 км/год.

Список оснащення включає просунуту мультимедійну систему, що отримала голосовий асистент з інтегрованим ChatGPT. За допомогою оновленої системи голосового керування можна керувати налаштуваннями інформаційно-розважальної системи, навігації та клімату, а також ставити щоденні запитання.

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Крім того, модель початкового рівня також має 10,25-дюймову цифрову панель приладів, підігрів передніх сидінь, а також електропривід дверей багажника. Його також можна відчинити за допомогою руху ноги. Audi повідомила, що замовлення відкриють в середині лютого.