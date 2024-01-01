Audi Q4 e-tron получил новую базовую версию: как она выглядит

Как сообщает автопроизводитель, инженеры решили оснастить модель начального уровня большей батареей емкостью 63 кВт-ч. В стандартной версии кроссовер в таком исполнении сможет преодолеть до 412 километров, тогда как вариант Sportback имеет запас хода в 423 километров, благодаря лучшей аэродинамике.

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Аккумулятор можно зарядить от 10 до 80 процентов всего за 24 минут, поскольку она поддерживает заряд мощностью до 165 кВт. Audi Q4 40 e-tron имеет единственный электромотор на задней оси мощностью 204 л.с., что позволяет модели достигать первой сотни всего за 8,1 секунды и максимальной сотни всего за 160 км/ч.

Список оснащения включает продвинутую мультимедийную систему, получившую голосовой ассистент с интегрированным ChatGPT. С помощью обновленной системы голосового управления можно управлять настройками информационно-развлекательной системы, навигации и климата, а также задавать ежедневные вопросы.

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Кроме того, модель начального уровня также имеет 10,25-дюймовую цифровую панель приборов, подогрев передних сидений, а также электропривод двери багажника. Его также можно открыть с помощью движения ноги. Audi сообщила, что заказы откроют в середине февраля.