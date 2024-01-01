Audi признала, что качество салона в авто стало хуже

Как отмечает Motor1, падение качества интерьеров Audi несомненно, связано с управленческим хаосом последних нескольких лет. Несмотря на это, компания активно обновляет свой модельный ряд. В прошлом году было представлено шесть новых моделей: A6 e-tron, Q6 e-tron, A5 sedan, A5 Avant, Q5 SUV и Q5 Sportback.

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Кроме того, через несколько недель будет представлен важный A6 Avant с двигателями внутреннего сгорания. Однако, при детальном рассмотрении новых автомобиль можно обнаружить следующую проблему: качество материалов, которые Audi использует для своих материалов начинает падать.

Крашеный пластик вместо металлической панели на дверях Audi Q5 (Фото: Audi)

Тенденция довольно проста – автопроизводитель использует премиальные материалы только в той зоне, которую водитель или пассажиры будут касаться, или видеть непосредственно перед собой. В то же время на дверных панелях и в зоне бардачка появился жесткий пластик и элементы с покраской, имитирующие металл, которые точно со временем потеряют свою эстетическую привлекательность.

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Это печальная реальность, хотя не так давно в интерьерах автомобилей Audi встречались настоящие металлические или деревянные панели. Сообщается, что на мероприятии, посвященном вождению нового Q5, Оскар да Силва Мартинш, руководитель отдела связи с продуктами и технологиями в Audi сказал журналистам следующее: “Мы, конечно, были лучшими с точки зрения качества в прошлом, но мы достигнем этого снова”.

Он также добавил, что требования клиентов к качеству Audi, возможно, были немного недооценены и, вполне вероятно, сбережения были сделаны не там, где нужно. Кроме того, другие официальные лица Audi выражали перспективу улучшений в этой сфере в ближайшее время.

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В защиту Audi следует отметить, что у конкурентов ситуация не лучше. Качество Mercedes-Benz также существенно снизилось за последние несколько лет и представители компании до сих пор не дали никакого обещания улучшить его. В то же время BMW имела подобную проблему в начале 2010-х после выхода 3-й серии в кузове F30, однако, с тех пор бренд существенно повысил стандарты качества.