Що означають логотипи популярних автовиробників

Останнім часом автовиробники почали оновлювати свої логотипи, аби продемонструвати свою прихильність до змін в галузі. Однак, їх загальний вигляд залишається все ще впізнаваним.

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Audi

Логотип компанії Audi є похідним від логотипу концерну Auto Union й складається з чотирьох переплетених кілець, що символізують об'єднання 4 автовиробників: Audi, DKW, Horch й Wanderer.

Водночас назва бренду базується на латинському перекладі прізвища його засновника Августа Горха, оскільки з латини “Audi” перекладається як “слухати”, а “Horch” – те саме з німецької.

BMW

Назва BMW є абревіатурою Bayerische Motoren Werke. Деякі думають, що на емблемі зображено лопаті пропелера, але це не так. Цей міф виник через поширену рекламну кампанію бренду у 1929 році.

Насправді ж, чорне зовнішнє коло походить від логотипу попередника BMW – компанії Rapp, а синьо-біла картата частина символізує прапор Баварії. На електричних автомобілях BMW також є синє зовнішнє коло, що символізує прагнення компанії до електрифікації.

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Mercedes-Benz

Логотип Mercedes-Benz являє собою трипроменеву зірку, вписану в коло, що символізує успіх компанії на суші, воді та повітрі, оскільки підприємство одного з засновників бренду Готліба Даймлера створювало також авіаційні та морські двигуни. Після об’єднання компаній Daimler-Motoren-Gesellshacft з Benz&Cie у 1926 році символ трипроменевої зірки оформили у коло.

Volkswagen

Емблема бренду складається з двох літер: “V” та “W”, накладених одна на одну в круглій рамці. Вони символізують назву компанії, яка в перекладі з німецької означає “народний автомобіль”. Перший варіант логотипу був представлений у 1937 році й мав індустріальний акцент у вигляді зубчастих елементів. У 1945 році дизайн набув загальновідомої форми, а у 2019 році компанія прибрала 3D-ефект.

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Citroёn

Зображення логотипу французського автовиробника є символом першого бізнесу його засновника Андре Сітроена з виробництва шестерень з косими зубцями. Фактично, на емблемі компанії зображені два шеврони, що відображають ці шестерні.

Peugeot

Символ стилізованого лева, що стоїть на задніх лапах вперше було впроваджене в 1847 році, ще до того, як компанія Армана Пежо почала займатись автомобілями. У 1923 році перші авто Peugeot отримали орнамент у вигляді голови лева.

У 1948 році, з дебютом Peugeot 203, з’явився більш звичний лев – герб французького регіону Франш-Конте, де народився Арман Пежо. У 2021 році логотип було оновлено. Компанія надала йому ретро-дизайну, натхненного історичною спадщиною, щоб спробувати змінити репутацію бренду.

Renault

Загальновідома емблема Renault з’явилась у 1923 році. Вона являє собою знаменитий ромб, що символізує динаміку та інновації. Однак, існує теорія, що ромб використовували переважно тому, що він краще пасував до розділених решіток радіатора автомобілів компанії.

У 1972 році назву бренду під логотипом прибрали, а лінії виділили жирним шрифтом, щоб зробити його більш помітним. З дебютом концепту Renault 5 2021 року, французький автовиробник запровадив нову концепцію емблеми, що відрізняється 2D-стилем.

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Ford

Синій овал вперше був використаний у 1927 році Він містить підпис засновника компанії Генрі Форда, що майже не змінився з моменту першого використання в 1909 році. У 2023 році компанія Ford дещо змінила свій знаменитий овальний значок, видаливши контрастний хром, щоб спростити та модернізувати дизайн.

Toyota

Два внутрішніх овали символізують серця клієнта та компанії. Вони накладані один на одного, що відображає довіру та міцні відносини. За іншою версією, таким чином овали утворюють букву “T”. Водночас зовнішній овал символізує світ.

Кожен з цих овалів має різний штрих та товщину, що вказує на культуру японської каліграфії. У 2020 році емблему дещо спростили, аби продемонструвати прагнення компанії до інновацій.

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Mitsubishi

Компанія Mitsubishi унікальна тим, що її назва описує її логотип, а не навпаки, як в інших виробників. “Міцу” означає три, тоді як “Хіші” – це ромб. Японці часто змінюють звук "h" на "b", коли він зустрічається в середині слова. Відомо, що знак з трьох ромбів придумав засновник Ятаро Івасакі, оскільки він символізує три складені фамільні герби його родини.