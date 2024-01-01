Одні шини на цілий рік: оптимальне рішення для більшості авто

Насправді всесезонні шини – це зовсім не нове рішення, а швидше, забуте старе. На таких шинах їздили наші батьки та діди, причому на задньопривідних машинах радянського виробництва. І зими тоді були зовсім не європейські, а справжні, зі кучугурами снігу, кригою на дорогах та хуртовинами. Водночас про зимові шини тоді ніхто хто знав – купували те, що було в магазинах. Саме ті шини можна назвати всесезонними.

Сьогодні, коли сніг ми бачили разів всього кілька днів за зиму, шини для снігу та криги перевзувати недоречно. Вже дивним виглядає цокання шипів по асфальту, тож з часом вийдуть з ужитку і сезонні, зимові шини. Якось же обходяться без них в більшій частині США та Європи? Напевно, приходить час відмовлятись від них і нам.

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Як створена всесезонна шина

Що таке всесезонні шини? Оскільки вони призначені для руху в різних погодних умовах, то повинні забезпечувати стабільні характеристики при різних температурах, вологості та покриттях.

Всесезонні шини забезпечують чудове зчеплення влітку, взимку та за будь-яких проміжних температур, а також добре працюють у періоди, коли літні та зимові шини найслабші. Вони мають інший малюнок протектора, ніж літні шини, і виготовлені з м’якших матеріалів. Саме тому вони залишаються більш м’якими при температурі нижче 7 градусів, коли літні шини твердіють та вже не виконують свою роботу.

Загалом, всесезонні шини створені для роботи за температур від -10° C до +30° C. Чи бувають у нас інші температурні показники? Можливо, кілька днів в році. В цей час треба їздити обережно або залишатись вдома.

Певна річ, що “всесезонки” в екстремальних умовах (якщо дорога вкрита снігом чи кригою) мають дещо гірші показники, ніж сезонні (зимові), однак відомі виробники шин добиваються, щоб в більшості погодних умов автомобіль почувався на дорозі впевнено. Так само вони працюють набагато краще, ніж зимові шини, у теплих умовах.

Чим відрізняється від літніх та зимових?

Протектор на “всесезонках” зазвичай виглядає більш масивним, ніж на літніх шинах, і вони мають ширші та глибші канавки та більше ламелей. Всесезонні шини часто мають V-подібний малюнок і містять більше діагональних канавок, які також допомагають ефективніше позбавлятися від води.

Вони також виготовлені з іншої гумової суміші, яка зберігає м’якість при температурі нижче 7 градусів Цельсія — температури, за якої літні шини починають ставати жорсткішими та втрачають частину своєї здатності зчеплення.

Усі ці елементи покращують зчеплення як на сухій, так і мокрій дорозі, а це означає, що вони запобігають заносу автомобіля та допоможуть йому швидше зупинитися, зменшуючи ризик аварії.

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Чим унікальна нова “всесезонка” від Continental

Німецький виробник шин Continental пропонує вже друге покоління “всесезонки” AllSeasonContact 2. Ця модель зарекомендувала себе з найкращого боку – вона перемагала у більшості порівняльних тестів авторитетних дослідників та ЗМІ.

Протектор AllSeasonContact 2 на вигляд має “ялинку” – найбільш популярний малюнок для більшості зимових шин. V-подібні блоки закінчуються відкритими плечовими канавками. Завдяки їм на мокрому дорожньому покритті рідина швидко видаляється з протектора, що робить шину менш сприйнятливою до аквапланування. Крім того, нова структура протектора позитивно впливає на керованість у поворотах за будь-яких погодних умов.

Якщо придивитися, в протекторі шини AllSeasonContact 2 є також C-подібні блоки. Вони розміщені таким чином, щоб підсилювати один одного, роблячи шину жорсткішою. Це забезпечує кращу передачу потужності від авто на колеса, та водночас – підвищену зносостійкість, тобто збільшення пробігу. Крім того, жорсткий протектор забезпечує кращу керованість і максимальне задоволення від водіння на будь-якій поверхні.

Шина AllSeasonContact 2 зроблена з комбінації п’яти гумових сумішей, які найкраще зарекомендували себе у літніх і зимових шинах Continental. Новий полімерний композит забезпечує краще зчеплення та короткий гальмівний шлях на сухих і мокрих дорогах – навіть у теплу літню погоду. Нещодавно розроблена гнучка еластомірна структура також робить шину міцнішою, адаптуючись до поверхні дороги, сприяючи більшому пробігу. Завдяки цій особливо збалансованій суміші під назвою Chili Blend AllSeasonContact 2 підходить майже для будь-яких погодних умов.

Таким чином, нова модель AllSeasonContact2 від Continental поєднала інноваційний дизайн протектора, гумової суміші та конструкції. Ці характеристики забезпечують ще кращу керованість і коротший гальмівний шлях як на мокрій, так і на сухій дорозі. Крім того, пробіг збільшено на 15 відсотків порівняно з попередньою моделлю. Також суттєво зменшено опір коченню, причому без шкоди для безпеки водіння. І ще одне: AllSeasonContact 2 розроблена як для автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння, так і електромобілів.

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Як дізнатися, чи шини мого автомобіля всесезонні?

Існує кілька способів перевірити, чи шини на вашому автомобілі всесезонні. По-перше, перевірити їх назву: наприклад, всесезонна шина Continental називається AllSeasonContact 2. Назва буде написана на стінці шини, і ви зможете отримати більше інформації про шину на веб-сайті бренду. Усі шини також мають етикетку шини, яка також повинна містити цю інформацію.

Ще один швидкий спосіб – знайти два маленьких символи на стінці шини. Перша — “M+S”, що означає бруд і сніг, тобто шина добре працює на обох цих поверхнях. Другий – альпійський символ, гора з трьома вершинами та сніжинкою посередині. Це свідчить про те, що шина пройшла тест на зчеплення зі снігом.

Скільки коштують всесезонні шини?

Вартість шин може змінюватись залежно від їх розміру та кількості моделей автомобілів, на які їх можна встановити. Загалом, ціна на всесезонні шини порівняна з літніми, тож краще взяти один комплект “всесезонок” преміального бренду шин, аніж дві сезонних китайських, у яких характеристики будуть не найкращими у всіх дисциплінах.

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Всесезонні шини зазвичай не зношуються швидше, ніж літні чи зимові шини. Щобільше, у них глибший протектор та інший матеріал гумової суміші. Тобто вони можуть служити навіть довше, ніж літні шини.

Звичайно, якщо слідкувати за тиском в шині – він повинен відповідати рекомендаціям виробника автомобіля. Крім того, слід перевірити глибину протектора та загальний стан шин. Якщо вони зношені або пошкоджені, їх слід замінити.