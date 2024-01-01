Одни шины круглый год: оптимальное решение для большинства автомобилей

На самом деле всесезонные шины – это совсем не новое решение, а скорее, забытое старое. На таких шинах ездили наши отцы и деды, причем на заднеприводных машинах советского производства. И зимы тогда были совсем не европейские, а настоящие, с сугробами снега, льдом на дорогах и метелями. В то же время о зимних шинах тогда никто кто знал – покупали то, что было в магазинах. Именно те шины можно назвать всесезонными.

Сегодня, когда снег мы видели раз всего несколько дней за зиму, шины для снега и льда переобувать неуместно. Уже странным выглядит цоканье шипов по асфальту, поэтому со временем выйдут из употребления и сезонные, зимние шины. Как-то же обходятся без них в большей части США и Европы? Наверное, приходит время отказываться от них и нам.

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Как создана всесезонная шина

Что такое всесезонные шины? Поскольку они предназначены для движения в разных погодных условиях, то должны обеспечивать стабильные характеристики при разных температурах, влажности и покрытиях.

Всесезонные шины обеспечивают превосходное сцепление летом, зимой и при любых промежуточных температурах, а также хорошо работают в периоды, когда летние и зимние шины слабые. Они имеют другой рисунок протектора, чем летние шины, и изготовлены из более мягких материалов. Именно поэтому они остаются более мягкими при температуре ниже 7 градусов, когда летние шины твердеют и уже не выполняют свою работу.

В общем, всесезонные шины созданы для работы при температурах от -10° C до +30° C. Бывают ли у нас другие температурные показатели? Возможно, несколько дней в году. В это время надо ездить осторожно или оставаться дома.

Конечно, “всесезонки” в экстремальных условиях (если дорога покрыта снегом или льдом) имеют несколько худшие показатели, чем сезонные (зимние), однако известные производители шин добиваются, чтобы в большинстве погодных условий автомобиль чувствовал себя на дороге уверенно. Так же они работают гораздо лучше, чем зимние шины, в теплых условиях.

Чем отличается от летних и зимних?

Протектор на “всесезонках” обычно выглядит более массивным, чем на летних шинах, и они имеют более широкие и глубокие канавки и больше ламелей. Всесезонные шины часто имеют V-образный рисунок и содержат больше диагональных канавок, которые также помогают эффективнее избавляться от воды.

Они также изготовлены из другой резиновой смеси, сохраняющей мягкость при температуре ниже 7 градусов Цельсия – температуры, при которой летние шины начинают становиться более жесткими и теряют часть своей способности сцепления.

Все эти элементы улучшают сцепление как на сухой, так и мокрой дороге, а это означает, что они предотвращают занос автомобиля и помогут ему быстрее остановиться, уменьшая риск аварии.

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Чем уникальна новая “всесезонка” от Continental

Немецкий производитель шин Continental предлагает уже второе поколение “всесезонки” AllSeasonContact 2. Эта модель зарекомендовала себя с наилучшей стороны – она побеждала в большинстве сравнительных тестов авторитетных исследователей и СМИ.

Протектор AllSeasonContact 2 на вид имеет “елочку” – наиболее популярный рисунок для большинства зимних шин. V-образные блоки заканчиваются открытыми плечевыми канавками. Благодаря им на мокром дорожном покрытии жидкость быстро удаляется из протектора, что делает шину менее восприимчивой к аквапланированию. Кроме того, новая структура протектора положительно влияет на управляемость в поворотах при любых погодных условиях.

Если присмотреться, в протекторе шины AllSeasonContact 2 есть также C-образные блоки. Они размещены таким образом, чтобы усиливать друг друга, делая шину более жесткой. Это обеспечивает лучшую передачу мощности от автомобиля на колеса, и одновременно – повышенную износостойкость, то есть увеличение пробега. Кроме того, жесткий протектор обеспечивает лучшую управляемость и максимальное удовольствие от вождения на любой поверхности.

Шина AllSeasonContact 2 сделана из комбинации пяти резиновых смесей, которые лучше всего зарекомендовали себя в летних и зимних шинах Continental. Новый полимерный композит обеспечивает лучшее сцепление и короткий тормозной путь на сухих и мокрых дорогах – даже в теплую летнюю погоду. Недавно разработанная гибкая эластомерная структура также делает шину более прочной, адаптируясь к поверхности дороги, способствуя большему пробегу. Благодаря этой особенно сбалансированной смеси под названием Chili Blend шина AllSeasonContact 2 подходит почти для любых погодных условий.

Таким образом, новая модель AllSeasonContact2 от Continental соединила инновационный дизайн протектора, резиновой смеси и конструкции. Эти характеристики обеспечивают еще лучшую управляемость и короткий тормозной путь как на мокрой, так и на сухой дороге. Кроме того, пробег увеличен на 15 процентов по сравнению с предыдущей моделью. Также существенно уменьшено сопротивление качению, причем без ущерба для безопасности вождения. И еще одно: AllSeasonContact 2 разработана как для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, так и электромобилей.

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Действительно ли шины моего автомобиля всесезонные?

Существует несколько способов проверить, действительно ли шины на вашем автомобиле всесезонные. Во-первых, проверить их название: например, всесезонная шина Continental называется AllSeasonContact 2. Название будет написано на стенке шины, и вы сможете получить больше информации о шине на веб-сайте бренда. Все шины также имеют этикетку шины, которая также должна содержать эту информацию.

Еще один быстрый способ – найти два маленьких символа на стенке шины. Первая - “M+S”, означает грязь и снег, то есть шина хорошо работает на обеих этих поверхностях. Второй – альпийский символ, гора с тремя вершинами и снежинкой посередине. Это свидетельствует о том, что шина прошла тест на сцепление со снегом.

Сколько стоят всесезонные шины?

Стоимость шин может варьироваться в зависимости от их размера и количества моделей автомобилей, на которые их можно установить. В общем, цена на всесезонные шины сравнима с летними, поэтому лучше взять один комплект “всесезонок” премиального бренда шин, чем две сезонных китайских, в которых характеристики будут не лучшими во всех дисциплинах.

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Всесезонные шины обычно не изнашиваются быстрее, чем летние или зимние шины. Более того, у них более глубокий протектор и другой материал резиновой смеси. То есть они могут служить даже дольше, чем летние шины.

Конечно, если следить за давлением в шине – оно должно соответствовать рекомендациям производителя автомобиля. Кроме того, следует проверить глубину протектора и общее состояние шин. Если они изношены или повреждены, их следует заменить.