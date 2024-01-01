Что означают логотипы популярных автопроизводителей

В последнее время автопроизводители начали обновлять свои логотипы, чтобы продемонстрировать свою приверженность к изменениям в отрасли. Однако, их общий вид остается все еще узнаваемым.

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Audi

Логотип компании Audi является производным от логотипа концерна Auto Union и состоит из четырех переплетенных колец, символизирующих объединение 4 автопроизводителей: Audi, DKW, Horch и Wanderer.

В то же время название бренда базируется на латинском переводе фамилии его основателя Августа Горха, поскольку с латыни “Audi” переводится как “слушать”, а “Horch” – то же самое с немецкого.

BMW

Название BMW является аббревиатурой Bayerische Motoren Werke. Некоторые думают, что на эмблеме изображены лопасти пропеллера, но это не так. Этот миф возник из-за распространенной рекламной кампании бренда в 1929 году.

На самом же деле, черный внешний круг происходит от логотипа предшественника BMW – компании Rapp, а сине-белая клетчатая часть символизирует флаг Баварии. На электрических автомобилях BMW также есть синий внешний круг, что символизирует стремление компании к электрификации.

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Mercedes-Benz

Логотип Mercedes-Benz представляет собой трехлучевую звезду, вписанную в круг, что символизирует успех компании на суше, воде и воздухе, поскольку предприятие одного из основателей бренда Готлиба Даймлера создавало также авиационные и морские двигатели. После объединения компаний Daimler-Motoren-Gesellshacft с Benz & Cie в 1926 году символ трехлучевой звезды оформили в круг.

Volkswagen

Эмблема бренда состоит из двух букв: “V” и “W”, наложенных друг на друга в круглой рамке. Они символизируют название компании, которая в переводе с немецкого означает “народный автомобиль”. Первый вариант логотипа был представлен в 1937 году и имел индустриальный акцент в виде зубчатых элементов. В 1945 году дизайн приобрел общеизвестную форму, а в 2019 году компания убрала 3D-эффект.

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Сітгоёп

Изображение логотипа французского автопроизводителя является символом первого бизнеса его основателя Андре Ситроена по производству шестерен с косыми зубцами. Фактически, на эмблеме компании изображены два шеврона, отображающие эти шестерни.

Peugeot

Символ стилизованного льва, стоящего на задних лапах впервые был внедрен в 1847 году, еще до того, как компания Армана Пежо начала заниматься автомобилями. В 1923 году первые авто Peugeot получили орнамент в виде головы льва.

В 1948 году, с дебютом Peugeot 203, появился более привычный лев – герб французского региона Франш-Конте, где родился Арман Пежо. В 2021 году логотип был обновлен. Компания придала ему ретро-дизайн, вдохновленного историческим наследием, чтобы попытаться изменить репутацию бренда.

Renault

Общеизвестная эмблема Renault появилась в 1923 году. Она представляет собой знаменитый ромб, символизирующий динамику и инновации. Однако, существует теория, что ромб использовали преимущественно потому, что он лучше подходил к разделенным решеткам радиатора автомобилей компании.

В 1972 году название бренда под логотипом убрали, а линии выделили жирным шрифтом, чтобы сделать его более заметным. С дебютом концепта Renault 5 2021 года, французский автопроизводитель ввел новую концепцию эмблемы, отличающуюся 2D-стилем.

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Ford

Синий овал впервые был использован в 1927 году Он содержит подпись основателя компании Генри Форда, что почти не изменился с момента первого использования в 1909 году. В 2023 году компания Ford несколько изменила свой знаменитый овальный значок, удалив контрастный хром, чтобы упростить и модернизировать дизайн.

Toyota

Два внутренних овала символизируют сердца клиента и компании. Они наложены друг на друга, что отражает доверие и прочные отношения. По другой версии, таким образом овалы образуют букву “T”. В то же время внешний овал символизирует мир.

Каждый из этих овалов имеет разный штрих и толщину, что указывает на культуру японской каллиграфии. В 2020 году эмблему несколько упростили, чтобы продемонстрировать стремление компании к инновациям.

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Mitsubishi

Компания Mitsubishi уникальна тем, что ее название описывает ее логотип, а не наоборот, как у других производителей. “Мицу” означает три, тогда как “Хиши” – это ромб. Японцы часто меняют звук "h" на "b", когда он встречается в середине слова. Известно, что знак из трех ромбов придумал основатель Ятаро Ивасаки, поскольку он символизирует три сложенные фамильные гербы его семьи.