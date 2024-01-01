Какие жидкости используются в автомобиле и когда их менять



Регулярная проверка жидкостей в автомобили является важным компонентом его обслуживания. Вот основные виды жидкостей, которые обеспечивают правильную работу автомобиля и регламент их замены.

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Моторное масло

Назначение: Смазывает движущиеся части двигателя и поддерживает оптимальную температуру.

Когда проверить: Ежемесячно или чаще, если машина потребляет или теряет масло. Заменяем каждые 10.000 – 15.000 км

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Охлаждающая жидкость:

Назначение: Регулирует температуру двигателя и не замерзает при низких температурах.

Когда проверить: заменять каждые 30.000 – 120.000 км.

Уровень охлаждающей жидкости контролировать легко – визуально при каждом открывании моторного отсека

Трансмиссионное масло:

Назначение: Смазывает и охлаждает элементы трансмиссии, а также действует как гидравлическая жидкость.

Когда проверить: На механическую коробку передач – замена каждые 60.000 -120.000 км; на автомат – каждые 60.000-100.000 км.

Большинство автомобилей с автоматической коробкой передач имеют щуп для контроля уровня рабочей жидкости.

Тормозная жидкость:

Назначение: Передача усилий от педали тормоза на тормозную систему.

Когда проверять: каждые 10.000-15.000 км и менять каждые 2 года.

Уровень тормозной жидкости снижается при износе тормозных колодок и поднимается после их замены.

Жидкость для дифференциала:

Назначение: Смазывает и охлаждает подшипники и шестерни в дифференциале.

Когда проверить: во время каждого ТО. Замена каждые 60.000-120.000 км

Уровень масла в мостах контролируется при ТО

Жидкость для гидроусилителя руля:

Назначение: Облегчает управление транспортным средством, обеспечивая плавный поворот руля.

Когда проверить: при каждом ТО. Замена каждые 60.000-120.000 км

Для контроля уровня жидкости гидроусилителя на большинстве авто есть щуп

Жидкость для омывателя стекла:

Назначение: Очистка лобового стекла для улучшения видимости.

Когда проверить: Заправлять по мере расхода и всегда иметь запас.

Итог:

Эти жидкости обеспечивают правильную работу двигателя, тормозной системы, трансмиссии и других ключевых компонентов автомобиля. Регулярные проверки и замена помогут избежать простоев и обеспечить долгий срок службы вашего автомобиля.