Какие жидкости используются в автомобиле и когда их менять

Регулярная проверка жидкостей в автомобили является важным компонентом его обслуживания. Вот основные виды жидкостей, которые обеспечивают правильную работу автомобиля и регламент их замены.
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Моторное масло
Назначение: Смазывает движущиеся части двигателя и поддерживает оптимальную температуру.
Когда проверить: Ежемесячно или чаще, если машина потребляет или теряет масло. Заменяем каждые 10.000 – 15.000 км
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Охлаждающая жидкость:
Назначение: Регулирует температуру двигателя и не замерзает при низких температурах.
Когда проверить: заменять каждые 30.000 – 120.000 км.
Уровень охлаждающей жидкости контролировать легко – визуально при каждом открывании моторного отсека
Трансмиссионное масло:
Назначение: Смазывает и охлаждает элементы трансмиссии, а также действует как гидравлическая жидкость.
Когда проверить: На механическую коробку передач – замена каждые 60.000 -120.000 км; на автомат – каждые 60.000-100.000 км.
Большинство автомобилей с автоматической коробкой передач имеют щуп для контроля уровня рабочей жидкости.
Тормозная жидкость:
Назначение: Передача усилий от педали тормоза на тормозную систему.
Когда проверять: каждые 10.000-15.000 км и менять каждые 2 года.
Уровень тормозной жидкости снижается при износе тормозных колодок и поднимается после их замены.
Жидкость для дифференциала:
Назначение: Смазывает и охлаждает подшипники и шестерни в дифференциале.
Когда проверить: во время каждого ТО. Замена каждые 60.000-120.000 км
Уровень масла в мостах контролируется при ТО
Жидкость для гидроусилителя руля:
Назначение: Облегчает управление транспортным средством, обеспечивая плавный поворот руля.
Когда проверить: при каждом ТО. Замена каждые 60.000-120.000 км
Для контроля уровня жидкости гидроусилителя на большинстве авто есть щуп
Жидкость для омывателя стекла:
Назначение: Очистка лобового стекла для улучшения видимости.
Когда проверить: Заправлять по мере расхода и всегда иметь запас.
Итог:
Эти жидкости обеспечивают правильную работу двигателя, тормозной системы, трансмиссии и других ключевых компонентов автомобиля. Регулярные проверки и замена помогут избежать простоев и обеспечить долгий срок службы вашего автомобиля.