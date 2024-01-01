Які рідини використовуються в автомобілі та коли їх міняти



Регулярна перевірка рідини автомобіля є важливим компонентом його обслуговування. Ось основні види рідин, які забезпечують правильну роботу автомобіля та регламент їх заміни.

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Моторна олива

Призначення: Змащує рухомі частини двигуна і підтримує оптимальну температуру.

Коли перевірити: Щомісяця чи частіше, якщо машина споживає чи втрачає олію. Замінюємо кожні 10.000 – 15.000 км

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Охолоджувальна рідина:

Призначення: Регулює температуру двигуна та не замерзає при низьких температурах.

Коли перевірити: замінювати кожних 30.000 – 120.000 км.

Рівень охолоджувальної рідини контролювати легко – візуально при кожному відкриванні моторного відсіку

Трансмісійна олива:

Призначення: Змащує та охолоджує елементи трансмісії, а також діє як гідравлічна рідина.

Коли перевірити: На механічну коробку передач – заміна кожні 60.000 -120.000 км; на автомат – кожні 60.000-100.000 км.

Більшість автомобілів з автоматичною коробкою передач мають щуп для контролю рівня робочої рідини.

Гальмівна рідина:

Призначення: Передача зусиль від педалі гальма на гальмівну систему.

Коли перевіряти: кожні 10.000-15.000 км і змінювати кожні 2 роки.

Рівень гальмівної рідини знижується при зносі гальмівних колодок і підіймається після їх заміни.

Рідина для диференціала:

Призначення: Змащує та охолоджує підшипники та шестерні в диференціалі.

Коли перевірити: під час кожного ТО. Заміна кожні 60.000-120.000 км

Рівень оливи в мостах контролюється при ТО

Рідина для гідропідсилювача керма:

Призначення: Полегшує керування транспортним засобом, забезпечуючи плавний поворот керма.

Коли перевірити: при кожному ТО. Заміна кожні 60.000-120.000 км

Для контролю рівня рідини гідропідсилювача на більшості авто є щуп

Рідина для омивача скла:

Призначення: Очищення лобового скла для покращення видимості.

Коли перевірити: Заправляти по мірі витрати та завжди мати запас.

Підсумок:

Ці рідини забезпечують правильну роботу двигуна, гальмівної системи, трансмісії та інших ключових компонентів автомобіля. Регулярні перевірки та заміна допоможуть уникнути простоїв та забезпечити довгий термін служби вашого автомобіля.