Чому не можна використовувати прострочену моторну оливу: відео

У цьому відео ведучий Лейк Спід-молодший показав, чи можна повернути стару олію до придатного для використання стану після струшування. Він «відопав» пару старих герметичних каністр з оливою — одну пластикову, а іншу — у металевій банці, щоб перевірити, чи можна добре струснути їх та повернути до життя.

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Результати лабораторії не дивують. Незалежно від того, чи ми говоримо про 20-річну оливу Valvoline чи 50-річну Mobil1, обидва зразка демонстрували значні ознаки окислення. По суті, це означає, що сама олива, а також набір присадок, доданих до оливи, коли вона була новою — цинк, фосфор, сірка тощо — хімічно розпалися до такого рівня, що вони вже не можуть належним чином змащувати двигун.

Пластикова пляшка Valvoline була найгіршою з двох. Аналіз показав ознаки присутності води в оливі, яка збиралася протягом двох десятиліть просто через нагрівання та охолодження контейнера. Тому ми радимо не використовувати стару пляшку масла у вашому гаражі, навіть якщо воно призначене для доливання.

Такі постачальники запчастин, як Autozone і CarParts.com, кажуть, що більшість моторних олив мають термін придатності близько п’яти років. Після цього починає відбуватися окислення, що погіршує якість мастила.