Житель Волині продавав підробну моторну оливу через інтернет-магазин

У Волинській області Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки завершили досудове розслідування щодо волинянина, який продавав контрафактні моторні оливи під виглядом одного з відомих брендів.

Розслідування почалося після того, як до детективів БЕБ звернулись власники бренду, які виявили на ринку підроблену продукцію.

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Слідством встановлено, що житель Ковельщини придбав незаконно виготовлені моторні оливи у різному вигляді та пакуванні. Їх підозрюваний реалізовував товар через інтернет. Таким чином компанії, яка є правовласницею торгової марки, було завдано значних матеріальних збитків.

Під час обшуку у складських приміщеннях співробітники Бюро виявили та вилучили понад 1,5 тисячі літрів фальсифікованої продукції.

Волинянину було оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 229 Кримінального кодексу України (незаконне використання знаків для товарів і послуг, що завдало матеріальної шкоди у великому розмірі). Обвинувальний акт направлено до суду.