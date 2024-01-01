Житель Волыни продавал поддельное моторное масло через интернет-магазин

В Волынской области Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности завершили досудебное расследование в отношении волынянина, который продавал контрафактные моторные масла под видом одного из известных брендов.

Расследование началось после того, как к детективам БЭБ обратились владельцы бренда, которые обнаружили на рынке поддельную продукцию.

Также интересно присадки к моторному маслу опасны для двигателя

Следствием установлено, что житель Ковельщины приобрел незаконно изготовленные моторные масла в разном виде и упаковке. Их подозреваемый реализовывал через интернет. Таким образом компании, которая является правообладателем торговой марки, был нанесен значительный материальный ущерб.

Во время обыска в складских помещениях сотрудники Бюро обнаружили и изъяли более 1,5 тысячи литров фальсифицированной продукции.

Волынянину было объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 229 Уголовного кодекса Украины (незаконное использование знаков для товаров и услуг, что нанесло материальный ущерб в крупном размере). Обвинительный акт направлен в суд.