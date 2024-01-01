Присадки к моторному маслу вызывают больший износ двигателя

Масляные присадки продаются как полезные продукты для двигателя. Обычно считается что они уменьшают износ, продлевают срок службы масла и очищают вредные отложения. Но, согласно серии лабораторных тестов и реальным анализом, масляные присадки могут нанести гораздо больше вреда, чем пользы.

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Motor Oil Geek на YouTube начал исследовать факты, чтобы узнать, полезны ли самые популярные масляные присадки на рынке для улучшения состояния двигателя. Хост Лейк Спид-младший 12 лет проработал специалистом по маслам Joe Gibbs Racing, поэтому если кто-то знает, как работает масло, то это он.

Для этого теста Speed Jr. выбрал девять масляных присадок, которые можно найти на полках любого магазина автозапчастей. Такие вещи, как Marvel Mystery Oil, Lucas Stabilizer, Rislone ZDDP Supplement и Seafoam oil treating, являются чрезвычайно популярными, но согласно этому тесту вам лучше не использовать их в моторном масле.

Важно понимать, что моторное масло уже является очень сложной, точно разработанной смесью. Оно разработано в лаборатории командой инженеров, которые создали его для работы в определенных условиях. Добавление присадки к смеси, независимо от того, насколько хорошо она составлена, всегда будет ухудшать свойства базового масла. Результатом является, по словам Speed Jr., меньший срок службы масла и, возможно, больший износ. "Если вам нужно добавлять присадку в масло, значит, у вас неправильное масло", - говорит он.

Во время теста на окисление Спид-младший обнаруживает, что и Lucas Stabilizer, и Marvel Mystery Oil повышают вязкость масла и вызывают дисбаланс в смеси, снижая эффективность масла. В отдельном тесте он обнаружил, что морская пена втягивает воду из атмосферы (наличие воды в двигателе вредно) и фактически выкипает до того, как двигатель достигнет рабочей температуры.

Другая добавка Oil Extreme особенно опасна для двигателей с прямым впрыском, говорит Спид-младший. Большое количество кальция и натрия на самом деле может вызвать предварительное воспламенение на низкой скорости, что потенциально может нанести серьезный вред. Добавка Rislone также плохая, говорит Спид-младший, потому что она повышает кислотность масла, открывая двигатель для коррозионных повреждений и чрезмерного износа подшипников.

Короче говоря, Speed Jr. говорит, что вам следует избегать масляных присадок и вместо этого выбрать правильное базовое масло для вашего двигателя. "По сути, это химическая рулетка, когда вы добавляете присадку к своему маслу", - говорит он.

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Несмотря на то, что масляные присадки плохие, вы не должны сбрасывать со счетов топливные присадки, согласно Speed Jr. Каждая топливная присадка крупного бренда содержит химическое вещество под названием полиэфирамин, моющее средство, которое очищает форсунки и удаляет отложения в камере сгорания. Очистка форсунок означает лучшее распыление топлива во время процесса сгорания, что приводит к увеличению мощности и эффективности. Итак, если вы хотите улучшить состояние своего двигателя, начните с топливной системы, а не с масла.