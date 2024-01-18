Отсутствие масла в работающем двигателе не сразу приведет к поломке агрегата.

При полном отсутствии смазки двигатель может проехать около ста километров, прежде чем мотор получит катастрофические повреждения. При этом на холостых оборотах (без нагрузки) мотор может работать относительно долго.

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При отсутствии масла внутри двигателя происходит сильное трение деталей, вследствие чего агрегат быстро изнашивается. До того, как двигатель перегреется и заклинит, у водителей в среднем есть около ста километров. При идеальных условиях машина сможет проехать 200 километров.

Сейчас ни один производитель не выпускает моторы, способные работать без масла. Не стоит доверять компаниям, которые предлагают купить присадки, которые позволят двигателю работать без смазки. Агрегаты способны работать без смазки, но совсем короткое время.