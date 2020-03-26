Хотите, чтобы двигатель автомобиля работал как часы? Во многом это зависит от того, насколько качественное и надёжное моторное масло используется для его обслуживания.

Во избежание ускоренной выработки “сердца” железного коня автомобилисту следует соблюдать установленный регламент техобслуживания, своевременно заливая в систему внутреннего сгорания свежую смазывающую жидкость соответствующего класса.

В каталоге OIL2GO представлена продукция от проверенных производителей автохимии, которая на 100% соответствует международным стандартам безопасности. Интернет-магазин напрямую работает с официальными дилерами смазочных материалов, благодаря чему ведёт клиентоориентированную политику и устанавливает оптимальный для покупателей ценник.

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Смазочные материалы: ищите лучшие на OIL2GO

На украинских дорогах зачастую встречается модельный ряд зарубежного автопрома, для обслуживания внутренних узлов которого требуется высококачественное моторное масло (Bardahl, например, будет отличным выбором). Интернет-магазин OIL2GO предлагает вниманию автолюбителей различные категории машинных масел, среди них:

Минеральные (этот вид масел изготавливаются из высокоочищенной нефти);

Синтетические (производятся из органических соединений полиальфаолефинов, отличающихся невероятной стабильностью эксплуатационных свойств);

Полусинтетические (в их состав входит чётко сбалансированный микс минеральных и синтетических компонентов).

В нашем каталоге вы найдёте продукты таких известных мировых брендов, как Shell, Total, Elf, Castrol, Mannol, Aral и многих других. Смазочные материалы реализуются в различных фасовках: как пятилитровых канистрах, так и ёмкостных бочках по 60–208 литров.





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