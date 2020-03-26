Хочете, щоб двигун автомобіля працював як годинник? Багато в чому це залежить від того, наскільки якісне і надійне моторне мастило використовується для його обслуговування.

Щоб уникнути прискореного зношення "серця" залізного коня, автомобілісту слід дотримуватися встановленого регламенту техобслуговування, своєчасно заливаючи в систему внутрішнього згоряння свіжу мастильну рідину відповідного класу.

В каталозі OIL2GO представлена ​​продукція від перевірених виробників автохімії, яка на 100% відповідає міжнародним стандартам безпеки. Інтернет-магазин безпосередньо працює з офіційними дилерами мастильних матеріалів, завдяки чому веде клієнтоорієнтовану політику і встановлює оптимальний для покупців цінник.

Співпрацюючи з компанією, ви отримуєте:

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Мастильні матеріали: шукайте найкращі на OIL2GO

На українських дорогах найчастіше зустрічається модельний ряд закордонного автопрому, для обслуговування внутрішніх вузлів якого потрібно високоякісне моторне мастило (Bardahl, наприклад, буде відмінним вибором). Інтернет-магазин OIL2GO пропонує увазі автолюбителів різні категорії машинних олив, серед них:

Мінеральні (цей вид масел виготовляється з високоочищеної нафти);

Синтетичні (виробляються з органічних сполук поліальфаолефінів, що відрізняються неймовірною стабільністю експлуатаційних властивостей);

Напівсинтетичні (до їх складу входить чітко збалансований мікс мінеральних і синтетичних компонентів).

У нашому каталозі ви знайдете продукти таких відомих світових брендів, як Shell, Total, Elf, Castrol, Mannol, Aral і багатьох інших. Мастильні матеріали реалізуються в різних фасовках: як п'ятилітрових каністрах, так і ємнісних бочках по 60-208 літрів.

Ви можете в будь-який час звернутися до менеджерів OIL2GO, якщо потрібна консультація щодо вибору паливно-мастильних матеріалів або потрібна допомога в оформленні замовлення онлайн. Досвідчені фахівці дадуть слушну пораду і підкажуть оптимальне рішення. Компанія працює як з оптовими, так і з роздрібними замовниками на дуже вигідних умовах. Доставка здійснюється в будь-яку точку України.

Постійним покупцям і оптовикам надаються знижки. Звертайтеся!