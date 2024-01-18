Відсутність масла у працюючому двигуні не відразу призведе до поломки агрегату.

При повній відсутності мастила машина може проїхати близько ста кілометрів, перш ніж мотор отримає катастрофічні пошкодження. При цьому на холостих обертах (без навантаження) мотор може працювати відносно довго.

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За відсутності масла всередині двигуна відбувається сильне тертя деталей, внаслідок чого агрегат швидко зношується. До того, як двигун перегріється та заклинить, у водіїв у середньому є близько ста кілометрів. За ідеальних умов машина зможе проїхати 200 кілометрів.

Нині жоден виробник не випускає мотори, здатні працювати без масла. Не варто довіряти компаніям, які пропонують купити присадки, які дозволять двигуну працювати без змащення. Агрегати здатні працювати без мастила, але зовсім короткий час.