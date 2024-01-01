Присадки до моторної оливи спричиняють більше зношення двигуна: експеримент

Присадки для моторної оливи продаються як корисні продукти для двигуна. Зазвичай вважається, що вони зменшують знос, продовжують термін служби оливи та очищають шкідливі відкладення. Але, згідно з серією лабораторних тестів і реальним аналізом, оливні присадки можуть завдати набагато більше шкоди, ніж користі.

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Motor Oil Geek на YouTube почав досліджувати факти, щоб дізнатися, чи корисні найпопулярніші масляні присадки на ринку для покращення стану двигуна. Хост Лейк Спід-молодший 12 років пропрацював фахівцем із мастил Joe Gibbs Racing, тож якщо хтось знає, як працює олива, то це він.

Для цього тесту Speed Jr. вибрав дев’ять присадок, які можна знайти на полицях будь-якого магазину автозапчастин. Такі речі, як Marvel Mystery Oil, Lucas Stabilizer, Rislone ZDDP Supplement і Seafoam oil treating, є надзвичайно популярними, але згідно з цим тестом вам краще не використовувати їх у моторній оливі.

Важливо розуміти, що моторна олива вже є дуже складною, точно розробленою сумішшю. Вона розроблена у лабораторії командою інженерів, які створили її для роботи в певних умовах. Додавання присадки до суміші, незалежно від того, наскільки добре вона складена, завжди погіршуватиме властивості базової оливи. Результатом є, за словами Speed Jr., менший термін служби масла та, можливо, більший знос. «Якщо вам потрібно додавати присадку в оливу, значить, у вас неправильна олива», — каже він.

Під час тесту на окислення Спід-молодший виявляє, що і Lucas Stabilizer, і Marvel Mystery Oil підвищують в’язкість оливи та спричиняють дисбаланс у суміші, знижуючи ефективність оливи. В окремому тесті він виявив, що піна втягує воду з атмосфери (наявність води в двигуні шкідлива) і фактично википає до того, як двигун досягне робочої температури.

Інша добавка Oil Extreme особливо небезпечна для двигунів із прямим уприскуванням, каже Спід-молодший. Велика кількість кальцію та натрію насправді може спричинити попереднє займання на низькій швидкості, що потенційно може завдати серйозної шкоди. Добавка Rislone також погана, каже Спід-молодший, тому що вона підвищує кислотність оливи, відкриваючи двигун для корозійних пошкоджень і надмірного зносу підшипників.

Коротше кажучи, Speed Jr. каже, що вам слід уникати присадок і натомість вибрати правильну базову оливу для вашого двигуна. «По суті, це хімічна рулетка, коли ви додаєте присадку до своєї оливи», — каже він.

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Незважаючи на те, що присадки погані, ви не повинні скидати з рахунків паливні присадки. Згідно з дослідженням, кожна паливна присадка великого бренду містить хімічну речовину під назвою поліефірамін, миючий засіб, який очищає форсунки та видаляє відкладення в камері згоряння. Очищення форсунок означає краще розпилення палива під час процесу згоряння, що призводить до збільшення потужності та ефективності. Отже, якщо ви хочете покращити стан свого двигуна, почніть з паливної системи, а не з оливи.