Почему нельзя использовать просроченное моторное масло: видео

В этом видео ведущий Лейк Спид-младший показал, можно ли вернуть старое масло в пригодное для использования состояние после встряхивания. Он "отпорол" пару старых герметичных канистр с маслом - одну пластиковую, а другую - в металлической банке, чтобы проверить, можно ли хорошо встряхнуть их и вернуть к жизни.

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Результаты лаборатории не удивляют. Независимо от того, или мы говорим о 20-летнем масле Valvoline или 50-летнем Mobil1, оба образца демонстрировали значительные признаки окисления. По сути, это означает, что само масло, а также набор присадок, добавленных к маслу, когда оно было новым - цинк, фосфор, сера и т.д. - химически распались до такого уровня, что они уже не могут должным образом смазывать двигатель.

Пластиковая бутылка Valvoline была худшей из двух. Анализ показал признаки присутствия воды в масле, которая собиралась в течение двух десятилетий просто из-за нагрева и охлаждения контейнера. Поэтому мы советуем не использовать старую бутылку масла в вашем гараже, даже если оно предназначено для доливки.

Такие поставщики запчастей, как Autozone и CarParts.com, говорят, что большинство моторных масел имеют срок годности около пяти лет. После этого начинает происходить окисление, что ухудшает качество масла.