Какие целые автомобили можно купить в США за 25 долларов

Страховые аукционы в США ежедневно продают тысячи автомобилей. Некоторые из них достаточно дорогие (встречаются лоты за сотни тысяч долларов), но большинство – за несколько тысяч долларов США. Впрочем, порой можно встретить действительно дешевые автомобили – за 25 долларов.

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Chevrolet Malibu 2008

Большие седаны с объемными двигателями выходят из моды, и не только в Украине, но и в Америке. Поэтому спрос на них небольшой. Например, этот Chevrolet Malibu 2008 без внешних повреждений на IAAI продавала страховая компания. Его забрали всего за 25 “баксов”, информирует Bidfax. Правда, в Malibu есть механическое повреждение, какое точно – неизвестно. Зато двигатель объемом 3,6 литра, который проехал 300 тысяч километров, в машине точно присутствует.

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Nissan Altima 2005

Похожая история – с Nissan Altima. Большой седан, целый кузов, механическое повреждение. Двигатель всего 2,5 литра, известный механикам, легко ставится ГБО 4 поколения. Механическое повреждение – это что угодно: от двигателя до подвески, поэтому ремонт может вылиться в кругленькую сумму. А машине уже 20 лет, так есть ли смысл ее чинить? Даже если она досталась за 25 долларов...

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Ford Explorer 2005

А это уже внедорожник, да еще и полноразмерный. Машина неповрежденная, самостоятельно передвигается, хорошо выглядит на свои годы, но никто больше четвертака не дал. Единственная проблема – смена владельца, то есть нужно что-то делать с документами. Возможно, именно бюрократические проблемы останавливали потенциальных покупателей от этого раритета.

Chrysler 200

Этому купе-кабриолету, несмотря на неплохой внешний вид, сильно досталось. Казалось бы, ему поможет всего лишь мойка, но это – на первый взгляд. Если присмотреться, то у него сработали подушки безопасности, хотя явных повреждений кузова нет. Но хуже всего не это, а причина попадания на страховой аукцион: утопленник, причем, в соленой воде. Здесь уже и кузовные детали на разборке не продашь, только на чермет. Впрочем, за тонну металла дадут больше, чем 25 долларов.

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Mercedes-Benz M-Class 2007 года

А вот настоящая жемчужина аукциона за 25 долларов – Mercedes-Benz M-Class. Казалось бы, нормальная подержанная машина. Целый кузов, двигатель на месте, ключи – тоже. Ну не заводится – так может просто аккумулятор сел. Пробег небольшой (160 тысяч км), полный привод, автомат, двигатель 3,5 литра.

Если купить для Украины, то везти недалеко – порт в Калифорнии рядом. Возможно, какой-то миллионер просто выбросил машину на свалку, потому что надоела. На самом деле причина такой низкой цены неизвестна, ведь аналогичный “Мерс” на рынке подержанных авто в США стоит около двух тысяч “вечнозеленых”.

Вывод Авто24

На аукционах США довольно часто встречаются целые на вид автомобили, которые стоят дешевле бутылки виски. Однако привезти их в Украину, даже для ВСУ, невыгодно. Ведь дорога в Украину обойдется в несколько тысяч долларов, а ремонт – вообще неизвестно сколько. Если же подобные автомобили с двигателями объемом 3-5 литров еще и растаможивать, то сумма набежит чуть ли не десяток тысяч долларов. За такие деньги подобного “добра” и в Украине достаточно.